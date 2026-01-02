Hiện nay có khá nhiều nhà cái cung cấp tính năng xả kèo cho người chơi khi tham gia cá cược thể thao. Tính năng này không mới nhưng có lẽ còn nhiều người chơi hiểu rõ. Do đó, trong bài viết này Gameshub.com sẽ giải thích xả kèo là gì? Lợi ích và rủi ro khi xả kèo? Khi nào nên xả kèo để có lợi nhất? Từ đó giúp bạn cá cược thể thao hiệu quả hơn!

​​Trước tiên, khám phá top 12+ nhà cái thể thao uy tín nhất có tính năng xả kèo:

Xả kèo là gì?

Khi tham gia cá cược các môn thể thao tại nhà cái trực tuyến lớn và uy tín bạn sẽ được cung cấp tính năng xả kèo hay còn gọi là Cash Out. Đây là tính năng cho phép người chơi được bán lại vé cược thể thao mình đã đặt cho nhà cái trước khi vé cược xác định được kết quả. Kể từ thời điểm đặt cược cho tới trước khi kèo cược có kết quả thì bạn có thể xả kèo bất kỳ lúc nào.

Nhà cái uy tín sẽ định giá và mua lại vé cược của bạn. Số tiền cụ thể bao nhiêu còn phụ thuộc vào diễn biến hiện tại của trận đấu, tỷ lệ cược ở thời điểm xả kèo như thế nào. Và sau khi đã xả kèo, tức bán lại vé cược thể thao cho nhà cái thì dù sau đó trận đấu kết thúc, vé cược đã bán thắng thay thua cũng không còn liên quan tới bạn nữa.

Được biết, tính năng xả kèo lần đầu xuất hiện tại các nhà cái châu Âu vào khoảng những năm 2010. Các nhà cái châu Âu không ngừng đưa ra những tính năng cược mới, bao gồm cả xả kèo với mục đích mang lại trải nghiệm cá cược tốt nhất cho người chơi. Tính năng xả kèo vừa ra mắt đã được các bet thủ cực kỳ quan tâm. Chính vì vậy, các nhà cái châu Á cũng dần bắt đầu đưa tính năng này vào hệ thống của mình.

Các thế xả kèo thể thao

Dựa trên diễn biến trận đấu ở thời điểm xả kèo mà người ta chia ra thành 2 thế xả kèo, đó là xả kèo thế thắng và xả kèo thế thua. Cụ thể:

Xả kèo thế thắng

Nếu như tại thời điểm bạn quyết định xả kèo và trận đấu đang diễn ra theo chiều hướng có lợi với bạn, vé cược của bạn có khả năng thắng thì đây là xả kèo thế thắng. Trường hợp này người chơi vẫn quyết định xả kèo phần lớn là do không chắc chắn khi trận đấu kết thúc kết quả vẫn có lợi cho mình. Thế nên muốn xả kèo để chốt lời sớm, đảm bảo an toàn. Hoặc khi người chơi tìm thấy kèo khác thơm, muốn xả kèo để rút vốn ra đặt cược kèo mới.

Lợi ích xả kèo thế thắng Rủi ro xả kèo thế thắng Chốt lời chắc chắn, nhất là khi nhận thấy trận đấu có dấu hiệu không ổn định

Tránh được trường hợp bị lật kèo dẫn tới mất trắng số tiền đã cược nếu thế trận đấu ngược

Giải phóng áp lực, tâm lý thoải mái, không còn lo lắng, hồi hộp chờ đợi kết quả kèo

Kịp thời rút vốn để tái đầu tư vào kèo cược khác “thơm” hơn Không thể đạt được mức lợi nhuận tốt nhất trong trường hợp vé cược thắng

Xây dựng thói quen và tâm lý phụ thuộc, luôn muốn chốt lời non bằng cách xả kèo

Có thể suy giảm lợi nhuận do bị nhà cái ép giá xả kèo

Ví dụ: Tại giải Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa Fulham – Nottm Forest, bạn chơi kèo chấp toàn trận có tỷ lệ chấp là 1.0 và đặt cược vào Fullham 1.000.000 VNĐ với tỷ lệ cược 0.89. Trường hợp bạn thắng cược, nhà cái cá cược đá banh sẽ nhận được số tiền là 1.890.000 VNĐ (tiền gốc và tiền thưởng).

Tuy nhiên, tới phút 75, Fullham dẫn trước với tỷ số 2-0 nhưng các cầu thủ của đội bóng có dấu hiệu xuống sức. Còn đội Nottm Forest lại tổ chức tấn công dồn dập. Vì vậy bạn muốn xả kèo để chốt lời sớm. Thời điểm này, nhà cái đưa ra tỷ lệ cược vào Fullham là 0.75. Như vậy, nếu bạn chọn xả kèo thì chỉ nhận được số tiền là 1.750.000 VNĐ. Sau khi đã xả kèo, dù Fullham thắng, hòa hay thua thì cũng không còn liên quan tới bạn nữa.

Xả kèo thế thua

Ngược lại, xả kèo thế thua có nghĩa là tình huống trận đấu đang đi ngược lại với vé cược của bạn. Bạn lo ngại nếu giữ lại vé cược thì sẽ thua và mất trắng số tiền đặt cược. Vì vậy bạn lựa chọn xả kèo để bán lại vé cược cho nhà cái nhằm thu về một phần tiền vốn. Tuy nhiên, khi xả kèo ở thế thua nhà cái sẽ mua lại vé cược với mức giá rất thấp.

Lợi ích xả kèo thế thua Rủi ro xả kèo thế thua Thu hồi một phần vốn để tiếp tục tái đầu tư, đặt cược vào kèo khác có cơ hội thắng cao hơn

Tránh trường hợp thua lỗ, mất trắng đi số tiền đã đặt cực

Giảm áp lực tài chính và giúp người chơi thoải mái hơn khi cược đang ở thế bất lợi Số tiền nhận được khi xả kèo ở thế thua rất thấp

Nếu trận đấu lật kèo thành công thì bạn sẽ mất cơ hội thắng kèo. Từ đó không chỉ thiệt hại về tài chính mà còn gây ra tâm lý chán nản, bức xúc

Ví dụ: Trong cá độ bóng đá tại giải Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa Aston Villa – Arsenal có kèo Tài Xỉu cả trận là 2.5. Bạn đặt cược 1.500.000 VNĐ vào kèo Tài với tỷ lệ cược 0.85. Tuy nhiên, tới phút 80, tổng bàn thắng hai đội ghi được vẫn là 2 bàn. Trong khi đó, cả hai đội đều có dấu hiệu xuống sức và thi đấu chậm. Vì vậy, bạn lo ngại sẽ thua kèo nên muốn xả kèo. Mức xả kèo tại thời điểm đó nhà cái đưa ra là 500.000 VNĐ.

Nếu quyết định xả kèo bạn sẽ nhận về 500.000 VNĐ và chấp nhận thua lỗ 1.000.000 VNĐ. Trường hợp sau khi xả kèo, dù tổng bàn thắng 2 đội ghi được là bao nhiêu, kèo về Tài hay về Xỉu cũng không ảnh hưởng tới bạn.

Tìm hiểu trường hợp nào nên xả kèo và không nên xả kèo

Mặc dù xả kèo là một tính năng được nhà cái cung cấp với mục đích giúp người chơi kiểm soát vốn tốt hơn. Thế nhưng, bạn cần cân nhắc khi nào nên và không nên xả kèo để tối ưu hóa lợi nhuận, tránh lạm dụng tính năng này.

Trường hợp nên xả kèo

Bạn có thể lựa chọn tính năng xả kèo trong những trường hợp sau khi tham gia cá cược thể thao tại các nhà cái: Kèo đang thắng nhưng xuất hiện dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm: Trong trường hợp kèo đang thắng bạn cũng không nên chủ quan mà hãy tập trung theo dõi trận đấu. Nếu nhận thấy trận đấu có dấu hiệu đảo ngược thế trận, khả năng sẽ diễn ra khác với dự đoán của bạn thì nên xả kèo để chốt lời sớm

Trong trường hợp kèo đang thắng bạn cũng không nên chủ quan mà hãy tập trung theo dõi trận đấu. Nếu nhận thấy trận đấu có dấu hiệu đảo ngược thế trận, khả năng sẽ diễn ra khác với dự đoán của bạn thì nên xả kèo để chốt lời sớm Đội bạn cược khó lật kèo: Nếu đội bạn cược đang thua, đồng thời trận đấu đang dần đi tới hồi kết và đội bạn cược vẫn không có bất kỳ dấu hiệu thi đấu khởi sắc nào thì khả năng lật ngược tình thế sẽ cực kỳ thấp. Lúc này tốt nhất bạn nên xả kèo ngay để thu hồi một phần vốn. Trong tình huống này nếu càng chờ đợi thì giá vé cược khi xả sẽ càng xuống thấp

Nếu đội bạn cược đang thua, đồng thời trận đấu đang dần đi tới hồi kết và đội bạn cược vẫn không có bất kỳ dấu hiệu thi đấu khởi sắc nào thì khả năng lật ngược tình thế sẽ cực kỳ thấp. Lúc này tốt nhất bạn nên xả kèo ngay để thu hồi một phần vốn. Trong tình huống này nếu càng chờ đợi thì giá vé cược khi xả sẽ càng xuống thấp Người chơi theo đuổi chiến lược cược an toàn: Hoặc nếu bạn là người đề cao yếu tố an toàn, chắc chắn, không cần phải đạt lợi nhuận cao thì có thể lựa chọn xả kèo trước khi trận đấu kết thúc

Hoặc nếu bạn là người đề cao yếu tố an toàn, chắc chắn, không cần phải đạt lợi nhuận cao thì có thể lựa chọn xả kèo trước khi trận đấu kết thúc Xuất hiện thông tin bất lợi: Ngoài ra, nếu bạn thấy có các thông tin bất lợi liên quan tới trận đấu xuất hiện, ví dụ như cầu thủ đội bạn cược bị chấn thương, thẻ đỏ,… thì cũng nên xả kèo sớm để đảm bảo an toàn

Không nên xả kèo

Tuy nhiên, trong những trường hợp sau thì bạn nên giữ lại vé cược thay vì chọn xả kèo sẽ có lợi hơn: Xả kèo do yếu tố tâm lý tác động: Nếu không có bất kỳ thông tin bất lợi nào về trận đấu và cũng không xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm nào cho thấy lật kèo, đồng thời kèo bạn cược đang ở trong thế thắng thì không nên xả kèo. Đừng quyết định xả kèo chỉ vì tâm lý lo lắng, mất kiên nhẫn mà hãy dựa trên các thông tin, dữ liệu thực tế để quyết định

Nếu không có bất kỳ thông tin bất lợi nào về trận đấu và cũng không xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm nào cho thấy lật kèo, đồng thời kèo bạn cược đang ở trong thế thắng thì không nên xả kèo. Đừng quyết định xả kèo chỉ vì tâm lý lo lắng, mất kiên nhẫn mà hãy dựa trên các thông tin, dữ liệu thực tế để quyết định Kèo có cơ hội lật: Mặc dù kèo bạn cược đang ở trong thế thua, thế nhưng đội bạn cược lại có những dấu hiệu khởi sắc, thi đấu quyết tâm, tập trung, có những tình huống đáng chú ý hay đang bị dẫn trước với khoảng cách rất mong manh, thực lực không có sự chênh lệch đáng kể, vẫn có thể lật kèo thì đừng vội xả kèo

Mặc dù kèo bạn cược đang ở trong thế thua, thế nhưng đội bạn cược lại có những dấu hiệu khởi sắc, thi đấu quyết tâm, tập trung, có những tình huống đáng chú ý hay đang bị dẫn trước với khoảng cách rất mong manh, thực lực không có sự chênh lệch đáng kể, vẫn có thể lật kèo thì đừng vội xả kèo Số tiền xả kèo quá thấp: Mức giá xả kèo có thể rất thấp, gần như không đáng kể, đặc biệt là khi kèo bạn cược đang ở trong thế thua. Do đó, trước khi xác nhận xả kèo bạn nên tham khảo số tiền mua vé cược mà nhà cái đưa ra. Nếu số tiền đó quá thấp thì có thể lựa chọn phương án khác tối ưu hơn. Ví dụ như đặt cược vé cược khác vào kết quả ngược lại, tìm thêm kèo ngon để đặt cược nhằm mục đích bù lỗ

Mức giá xả kèo có thể rất thấp, gần như không đáng kể, đặc biệt là khi kèo bạn cược đang ở trong thế thua. Do đó, trước khi xác nhận xả kèo bạn nên tham khảo số tiền mua vé cược mà nhà cái đưa ra. Nếu số tiền đó quá thấp thì có thể lựa chọn phương án khác tối ưu hơn. Ví dụ như đặt cược vé cược khác vào kết quả ngược lại, tìm thêm kèo ngon để đặt cược nhằm mục đích bù lỗ Nhà cái “ép giá”: Nếu mức giá khi xả kèo quá thấp, nhà cái có dấu hiệu “ép giá” thì bạn cũng nên cân nhắc giữ lại vé cược vì biết đâu kèo có thể lật. Hoặc cũng có thể lựa chọn giải pháp khác để gỡ lỗ thay vì bán với mức giá quá thấp

Danh sách các môn thể thao cá cược có tính năng xả kèo

Các nhà cái hiện nay đều cung cấp tính năng xả kèo cho hầu hết các môn thể thao, bao gồm cả những môn thể thao truyền thống, thể thao ảo và thể thao điện tử. Cụ thể: Thể thao truyền thống: Bóng đá, bóng rổ, bóng ném, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, bóng bầu dục, tennis, khúc côn cầu, boxing,…

Bóng đá, bóng rổ, bóng ném, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, bóng bầu dục, tennis, khúc côn cầu, boxing,… Thể thao ảo: Bóng đá ảo, bóng rổ ảo, đua ngựa ảo, đua xe ảo, bóng chuyền ảo, tennis ảo,…

Bóng đá ảo, bóng rổ ảo, đua ngựa ảo, đua xe ảo, bóng chuyền ảo, tennis ảo,… Thể thao điện tử (Esport): LMHT, CS:GO, DOTA 2, Rainbow Six, PUBG, Valorant, Crossfire,…

Hướng dẫn cách sử dụng tính năng xả kèo tại nhà cái

Để có thể sử dụng tính năng xả kèo khi tham gia cá độ thể thao tại các nhà cái thể thao online, bạn chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá cược

Truy cập đúng link vào nhà cái thể thao uy tín và nhấn nút “Đăng nhập”

Điền đầy đủ thông tin Tên đăng nhập, Mật khẩu và xác nhận đăng nhập tài khoản thành viên

Nếu thông tin chính xác, hệ thống nhà cái chuyển sang giao diện trang đăng nhập

Bước 2: Vào danh sách vé cược

Nhấn vào nút “My bets/Vé cược của tôi” ở góc phải, đầu trang web

Nhà cái hiển thị đầy đủ danh sách vé cược bạn đã đặt

Nhấp vào nút “Xả kèo/Bán vé cược/Cash Out” tại vé muốn xả kèo

Bước 3: Xả kèo cược

Hệ thống nhà cái hiển thị thông tin chi tiết về vé cược và mức giá xả kèo ở thời điểm hiện tại

Nhấn xác nhận nếu bạn đồng ý xả kèo với mức giá do nhà cái đưa ra

Số tiền xả kèo sẽ được hệ thống tự động cập nhật vào tài khoản cá cược của bạn. Kiểm tra số dư trên tài khoản chơi để xác nhận tiền đã vào tài khoản

Kết luận

Như vậy là Gameshub.com đã giải thích chi tiết cho bạn về tính năng xả kèo là gì và khi nào nên xả kèo. Tính năng này vừa đem lại cho bạn nhiều lợi ích nhưng đồng thời cũng tồn tại những rủi ro nhất định. Vì vậy, trước khi quyết định xả kèo cần cân nhắc cẩn thận, không nên quá lạm dụng tính năng này để bỏ lỡ cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận.

FAQ

Nhà cái nào cung cấp tính năng xả kèo? Hầu hết các nhà cái thể thao lớn và uy tín đều cung cấp tính năng xả kèo. Còn những nhà cái quy mô nhỏ, hoạt động không giấy phép thường sẽ không có tính năng này.

Sau khi xả kèo bao lâu nhận được tiền? Sau khi bạn xác nhận xả kèo, nhà cái sẽ thanh toán tiền mua lại vé cược của bạn ngay lập tức. Tiền mua vé cược sẽ được cập nhật vào tài khoản chơi tại nhà cái của bạn.

Nhà cái có giới hạn số lượng kèo xả không? Không. Các nhà cái không giới hạn số lượng kèo được xả. Bạn có thể xả một, nhiều hay tất cả các kèo cược thể thao của mình tại nhà cái. Tuy nhiên, cần cân nhắc kỹ trước khi xả kèo và không nên lạm dụng tính năng này. Nếu bạn xả nhiều và liên tục kèo sẽ khó nhận được giá tốt.

Xả kèo có mất phí không? Các nhà cái không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào của người chơi khi sử dụng tính năng xả kèo. Có nghĩa là khi xả kèo, nhà cái đưa ra số tiền mua lại vé cược bao nhiêu thì sẽ thanh toán đúng bấy nhiêu tiền cho người chơi.