Kèo châu Á hay còn được biết đến là kèo Handicap hay cược chấp với đặc trưng là sử dụng tỷ lệ chấp để cân bằng sức mạnh của 2 đội bóng có thực lực chênh lệch nhau. Đội mạnh sẽ chấp đội yếu hơn một số bàn thắng nhất định giúp trận đấu trở nên công bằng và hấp dẫn hơn. Điều này cũng giúp cho kèo châu á luôn là một trong số kèo nhà cái hấp dẫn và được yêu thích nhất hiện nay.

Nguồn gốc của kèo châu Á Kèo nhà cái châu Á vốn xuất phát từ thị trường cá cược tại Hồng Kông và khu vực Đông Á vào những năm 1990. Đây là một kèo được sáng tạo với mục đích tạo ra tỷ lệ hợp lý cho các trận đấu mà hai đội có sức mạnh chênh lệch nhau giúp tăng lợi thế của đội yếu từ đó giúp trận đấu công bằng hơn. Cũng nhờ cách chơi này mà kèo này ngày càng phổ biến, lan rộng sang nước ngoài và được người chơi cá cược bóng đá đón nhận mạnh mẽ. Tới những năm 2000, thuật ngữ “Asian Handicap” hay kèo châu Á chính thức được sử dụng để chỉ kèo chấp được bắt nguồn từ châu Á.

Vì sao kèo Handicap phổ biến hơn kèo châu Âu?

Có nhiều nguyên nhân khiến kèo cá cược châu Á phổ biến hơn kèo châu Âu thường được bàn luận như đa dạng tỷ lệ, cân bằng trận đấu tốt, tỷ lệ thắng cao, hạn chế rủi ro,… Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do kèo Handicap có tỷ lệ thắng cao hơn nhờ tỷ lệ chấp. Cụ thể thì người chơi có thể chọn các mức chấp 0.25, 0.75, 0.5,… và có thể thắng hoặc hòa tiền, thua một nửa tiền cược giúp rủi ro thua lỗ thấp hơn.

Ví dụ: trong trận đội A chấp B 0.25 bàn, bạn đặt đội A thì nếu trận đấu hòa thì bạn thua một nửa tiền cược. Nhưng trong kèo châu Âu hay 1X2, khi trận đấu hòa thì bạn vẫn thua toàn bộ tiền cược nếu đặt đội A thắng.

Cách Đọc Kèo Châu Á Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Kèo châu Á có nhiều tỷ lệ chấp khác nhau giúp người chơi có đa dạng lựa chọn khi đặt cược nhưng đây cũng là nhược điểm khiến nhiều người mới khó tiếp cận về kèo này vì không hiểu rõ cách đọc kèo. Để bạn có thể nắm rõ cách đọc tỷ lệ kèo châu Á thì dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho bạn:

Luật thắng–thua–hoàn tiền theo từng loại kèo

Phân tích cách đọc của từng tỷ lệ kèo châu Á có thể bạn sẽ thấy hơi rối nhưng nếu nhìn kỹ thì bạn cũng có thể nhận ra điểm chung của nó về luật thắng–thua–hoàn tiền:

Thắng: Nếu như trận đấu vượt mức chấp thì người chơi nhận tiền lãi theo tỷ lệ cược

Nếu như trận đấu vượt mức chấp thì người chơi nhận tiền lãi theo tỷ lệ cược Thua: Nếu trận đấu không vượt mức chấp thì người chơi thua toàn bộ hoặc thua một phần tiền cược nếu đó là kèo nửa bàn như 0.25, 0.75,..

Nếu trận đấu không vượt mức chấp thì người chơi thua toàn bộ hoặc thua một phần tiền cược nếu đó là kèo nửa bàn như 0.25, 0.75,.. Hoàn tiền: Trong trường hợp kèo hòa thì cược sẽ được trả lại toàn bộ nên người chơi không lãi cũng không lỗ.

⇒ Nắm được luật này thì bạn có thể dễ dàng phân biệt được các kèo có tỷ lệ chấp khó như 0.25 hay 0.75 cũng như tính tiền thắng thua chuẩn hơn.

Ví dụ: bạn chơi kèo Arsenal -0.25 trong trận Arsenal vs Chelsea, Arsenal chấp Chelsea 0.25 quả. Khi đó Arsenal phải thắng trên 1 quả như 1-0, 2-1, 3-2, 2-0,… thì mới vượt mức chấp. Nên nếu kết quả hai đội hòa thì tỷ số không vượt mức chấp → thua nửa tiền cược.

Ví dụ thực tế

Ví dụ trận bóng đá: Trận đấu giữa Real Madrid vs Barcelona, kèo 0.5. Nếu bạn chọn Real và kết quả họ thắng 1-0 thì bạn thắng cược, còn nếu hòa thì bạn thua toàn bộ.

Ví dụ trận eSport LoL: Trận đấu giữa T1 vs Gen.G, kèo 1.25. Nếu bạn chọn T1 và họ thắng 2-0 thì bạn ăn đủ, nếu thắng 2-1 thì bạn ăn nửa tiền và nếu thua thì bạn mất toàn bộ.

Giải thích các dạng kèo: 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5 Dưới đây là bảng giải thích chi tiết các dạng kèo phổ biến nhất trong tỷ lệ kèo bóng đá châu Á cho bạn tham khảo: Tên kèo Cách chơi kèo châu Á Kèo 0 (kèo hòa) Hai đội không có sự chênh lệch thực lực. Nên bạn chọn đội thắng → thắng cược, hòa → hoàn tiền và nếu chọn phải thua → mất toàn bộ. Kèo 0.25 (0/0.5) Hai đội chênh lệch nhẹ. Nếu chọn đội thắng → ăn đủ, kết quả hòa → thua nửa tiền và chọn đội thua thua → mất toàn bộ. Kèo 0.5 (½) Tương tự thì nếu chọn đội thắng → ăn đủ, hòa → mất toàn bộ và chọn đội thua → mất toàn bộ. Kèo 0.75 (0.5/1) Từ kèo này bắt đầu có sự đặc biệt vì đội thắng cần thắng từ 2 bàn trở lên. Nên bạn chọn đội thắng từ 2 bàn → ăn đủ, thắng 1 bàn → ăn nửa và thua → mất toàn bộ. Kèo 1 (1 bàn) Chọn đội thắng từ 2 bàn → ăn đủ, thắng 1 bàn → hòa tiền và thua → mất toàn bộ. Kèo 1.25 (1/1.5) Chọn đội thắng từ 2 bàn → ăn đủ, thắng 1 bàn → ăn nửa, kết quả thua trên 1 bàn → mất toàn bộ. Kèo 1.5 (1½ bàn) Chọn đội thắng từ 2 bàn → ăn đủ, thắng 1 bàn → thua toàn bộ và kết quả hòa hoặc thua → mất toàn bộ.

Các Thuật Ngữ Quan Trọng Trong Kèo Handicap

Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng thường xuất hiện trong kèo nhà cái châu Á mà người chơi mới cần nắm rõ để có thể đặt cược và đọc kèo hiệu quả hơn:

Thuật ngữ Nội dung Cửa trên / Cửa dưới Cửa trên chỉ đội có thực lực mạnh hơn và cửa dưới là chỉ đội yếu hơn. Trong kèo này thì đội mạnh sẽ chấp đội yếu một số bàn thắng theo tỷ lệ chấp từ nhà cái đưa ra. Tỷ lệ trả thưởng Là số tiền lãi người chơi nhận được khi thắng phụ thuộc vào mức odds của cửa cược. Ví dụ bạn đặt 100k với odds 0.95 thì tỷ lệ trả thưởng = 100 x 0.95 = 95k. Odds âm – odds dương Odds âm là mức cược có lợi hơn, thắng ít nhưng thua ít còn odds dương có tỷ lệ thắng cao hơn nhưng rủi ro lớn hơn.

Sai Lầm Khi Chơi Kèo Châu Á & Cách Tránh

Để bạn có thể hiểu hơn về kèo cá cược châu Á và đặt cược hiệu quả hơn thì dưới đây là tổng hợp một số sai lầm thường gặp khi chơi kèo này cùng cách tránh cho bạn tham khảo:

Sai lầm ❌ Cách tránh ✅ Chọn theo cảm tính: Nhiều người chơi bóng đá chưa có nhiều kinh nghiệm thường có xu hướng thiên vị đội mà mình yêu thích hoặc các đội nổi tiếng dẫn đến quyết định đặt cược thiếu cơ sở. Để tránh thì khi chơi kèo cá cược châu Á bạn cần đặt cược dựa vào dữ liệu soi kèo như phong độ, tình hình lực lượng, lịch sử đối đầu của 2 đội,… Không hiểu cách hoàn tiền 0.25/0.75: Đây là hai kèo bóng đá châu Á phổ biến nhưng nhiều người thường nhầm lẫn. Vì hai kèo này có cách tính tiền thắng-thua khác với các tỷ lệ chấp thông thường. Người chơi trước khi đặt cược cần tìm hiểu rõ về tỷ lệ kèo bóng đá châu Á nhất là tỷ lệ chấp khó như 0.25/0.75. 👉Ví dụ: trong tỷ lệ 0.25 thì sẽ có thắng hoặc thua nửa tiền cược, 0.75 thì ăn đủ khi đội mạnh thắng ≥1 bàn và thua nửa khi thắng cách biệt 1 bàn. Không quản lý vốn: Vì kèo bóng đá châu Á có sự công bằng hơn nên nhiều người chơi chủ quan đặt cược tùy hứng mà không quản lý hay phân chia vốn cược. Người chơi cần quản lý vốn cược chặt chẽ và kiên trì thực hiện trong tất cả các trận đấu như chia nhỏ vốn, đặt giới hạn thắng thua cho bản thân,…

Tổng Kết – Kèo Châu Á Có Dễ Chơi Không?

Kèo châu Á là một trong những kèo nhà cái phổ biến, được yêu thích nhờ cách chơi thú vị giúp cân bằng sức mạnh giữa hai đội. Tuy nhiên, với tỷ lệ chấp đa dạng kèo này vẫn gây ra một số khó khăn cho người mới trong lúc đọc kèo.

Do đó, để chơi kèo Handicap hiệu quả, người chơi cần chú ý hiểu rõ các tỷ lệ chấp, nắm được cách đọc kèo cũng như một số thuật ngữ quan trọng thường xuất hiện. Bên cạnh đó, đừng quên chú ý quản lý vốn và nhận định kèo trước khi đặt cược để có thể tăng tỷ lệ thắng hiệu quả hơn khi chơi kèo Handicap.

FAQ

Kèo châu Á khác kèo châu Âu như thế nào? Kèo châu Á là kèo nhà cái sử dụng điểm chấp nhằm cân bằng thực lực của hai đội trong khi kèo châu Âu chỉ lựa chọn 1 trong 3 kết quả thắng-thua-hòa nên nhìn chung Handicap giúp cân bằng tỷ lệ kèo tốt hơn.

Kèo 0.25 và 0.75 nghĩa là gì? Đây là kèo chấp có phân nửa hoàn tiền. 0.25 chia thành 0 và 0.5; 0.75 chia thành 0.5 và 1. Tùy kết quả bạn có thể thắng nửa, thua nửa hoặc hoàn tiền.