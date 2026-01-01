Hầu hết các biến thể Blackjack đều được đông đảo bet thủ trên thế giới cũng như Việt Nam yêu thích và Spanish 21 cũng không ngoại lệ. Biến thể này được đánh giá là có cách chơi đơn giản, tương tự Blackjack Classic nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt tạo nên sức hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, nếu bạn còn chưa biết cách chơi Spanish 21 như thế nào thì có thể theo dõi hướng dẫn của Gameshub.com ngay sau đây!

Spanish 21 là gì?

Spanish 21 là một trong rất nhiều biến thể của game bài Blackjack. Biến thể này được công ty Masque Publishing Inc. (Colorado). Masque Publishing Inc. của Mỹ cho ra đời vào năm 1995. có cách chơi tương tự như Blackjack Classic nhưng khác biệt ở một số quy tắc chơi nên mang tới cho người chơi những trải nghiệm mới lạ. Cụ thể gồm:

Bộ bài Tây được sử dụng để chơi Spanish 21 chỉ gồm 48 lá thay vì 52 lá

Trường hợp cả Dealer và người chơi đều có 21 điểm thì người chơi luôn thắng

Người chơi có quyền chọn Surrender late – dừng chơi muộn và nhận lại một phần tiền cược nếu như cảm thấy bài không có cơ hội thắng

Sau khi đã chọn tách bài (Double after split) người chơi vẫn có thể cược gấp đôi cho tay bài đã tách

Tỷ lệ thưởng khi thắng Spanish 21 với tổng điểm bằng 21 cao hơn và có thưởng đối với những tay bài đặc biệt

Hướng dẫn cách chơi Spanish 21 online

Nếu bạn đã nắm được cách chơi Blackjack Classic thì khi tiếp cận với Spanish 21 sẽ khá dễ dàng do cách chơi 2 biến thể Blackjack này tương tự nhau. Cụ thể:

Thiết kế giao diện chơi Spanish 21

Các casino online luôn thiết lập giao diện chơi Spanish 21 đơn giản hóa để người chơi dễ dàng theo dõi và đặt cược. Trên giao diện chơi game bài này tại nhà cái sẽ gồm:

Dealer: Người phụ trách chia bài và so bài với người chơi

Người phụ trách chia bài và so bài với người chơi Người chơi: Mỗi bàn chơi có từ 1 – 7 người chơi tham gia

Mỗi bàn chơi có từ 1 – 7 người chơi tham gia Bộ bài Tây: Sử dụng từ 6 – 8 bộ bài Tây, mỗi bộ bài có 48 lá, không tính lá Joker và 4 lá bài giá trị 10 (10♥, 10♦, 10♣, 10♠)

Sử dụng từ 6 – 8 bộ bài Tây, mỗi bộ bài có 48 lá, không tính lá Joker và 4 lá bài giá trị 10 (10♥, 10♦, 10♣, 10♠) Chip cược: Dùng thay cho tiền cược và có nhiều mệnh giá khác nhau

Mục tiêu trò chơi

Khi tham gia vào ván bài Spanish 21, người chơi chỉ cần đưa ra hành động hợp lý nhằm mục đích cố gắng đạt được tổng điểm bài bằng 21 hoặc gần 21 hơn so với Dealer. Như vậy là có thể giành chiến thắng và nhận tiền thưởng từ nhà cái. Tuy nhiên, nếu tổng điểm bài của người chơi thấp hơn Dealer hoặc vượt quá 21 điểm thì thua và mất đi tiền cược.

Luật chơi Spanish 21

Bất kỳ trò chơi nào cũng đều sẽ có luật chơi riêng và Spanish 21 cũng không ngoại lệ. Khi đã tham gia vào ván bài Spanish 21 đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận và phải tuân thủ luật chơi của game bài.

Mỗi bàn chơi Spanish 21 sẽ có 1 Dealer cùng với 1 – 7 người chơi tham gia

Dealer chỉ được chơi 1 tay bài nhưng người chơi có thể chơi từ 1 – 3 tay bài cùng lúc

Bắt đầu ván bài, nhà cái sẽ cho người chơi thời gian để đặt cược. Người chơi cần đặt cược số tiền trong giới hạn tối thiểu – tối đa của bàn chơi để đủ điều kiện tham gia ván bài

Sẽ có 6 – 8 bộ bài Tây được sử dụng, tùy quy định của nhà cái và số người chơi tham gia vào ván bài. Mỗi bộ bài gồm 48 lá, đã loại bỏ các lá Joker và 4 lá bài giá trị 10

Khi chia bài Dealer sẽ chia cho lần lượt từng người chơi, mỗi người 2 lá bài theo chiều kim đồng hồ, sau đó mới chia bài cho mình. Trong đó, bài của người chơi ngửa, bài của Dealer lá đầu tiên ngửa, lá thứ 2 úp

Người chơi và Dealer có thể rút thêm bài để cải thiện điểm nhưng phải dựa trên nguyên tắc rút bài. Khi rút bài, người chơi thực hiện trước, sau đó tới Dealer

Người chơi nào bị bust hay quắc (tổng điểm bài vượt quá 21) thì thua ngay mà không cần so bài. Còn nếu Dealer bị bust thì Dealer thua, ván bài kết thúc và tất cả người chơi đều thắng mà không cần so bài

Trường hợp cả người chơi và Dealer đều có tổng điểm bài bằng 21 thì người chơi thắng

Quy ước điểm bài và cách tính điểm

Các lá bài trong bộ bài Tây sẽ được đổi ra điểm để hệ thống xác định được tổng điểm bài của người chơi và Dealer, từ đó phân định thắng thua công bằng, rõ ràng.

Lá bài Điểm Lá A 1 điểm hoặc 11 điểm (miễn sao có lợi nhất cho người chơi) Lá 2 – 9 Điểm tương ứng với giá trị bài J, Q, K 10 điểm

Sau khi người chơi và Dealer hoàn thành rút bài, hệ thống nhà cái sẽ tính tổng điểm bài theo công thức sau:

Tổng điểm bài người chơi/Dealer = Tổng điểm tất cả các lá bài người chơi/Dealer sở hữu

Lưu ý:

Lá A sẽ được tính là 11 điểm nếu tổng điểm bài chưa quá 21. Ví dụ, bạn có lá bài A-8 => Tổng điểm là 11 + 8 = 19 điểm (Soft hand)

Lá A sẽ được tính là 1 điểm nếu tổng điểm bài vượt quá 21. Ví dụ, bạn có lá bài A-9-6 => Tổng điểm là 1 + 9 + 6 = 16 điểm

Các lá bài trong bộ bài Tây để chơi Spanish 21 có quy ước điểm rõ ràng

Nguyên tắc rút bài trong Spanish 21

Trong các ván bài Spanish 21, người chơi và Dealer có thể rút thêm bài hoặc không dựa vào nguyên tắc sau:

Đối tượng Rút thêm bài Người chơi Tổng điểm bài < 21 điểm => Có thể rút thêm bài hoặc không

Tổng điểm bài = 21 => Không rút thêm bài và thắng ngay

Tổng điểm bài > 21 => Không rút thêm bài và thua ngay

Không giới hạn số lượng lá bài được rút Dealer nhà cái Tổng điểm bài < 17 điểm => Rút thêm bài

Tổng điểm bài từ Soft 17 trở lên => Rút thêm bài

Tổng điểm bài > 17 điểm nhưng < 21 điểm => Không thêm bài

Tổng điểm bài = 21 => Không rút thêm bài

Tổng điểm bài > 21 => Không rút thêm bài và thua ngay

Các hành động của người chơi

Người chơi có thể thực hiện các hành động sau trong quá trình chơi game bài Spanish 21:

Hành động Mô tả Hit (Rút bài) Rút thêm bài để cải thiện tổng điểm, tăng cơ hội đạt được 21 điểm. Người chơi không bị giới hạn số lượng lá bài được rút Stand (Dừng rút) Dừng rút thêm bài, giữ nguyên điểm bài hiện tại Double (Cược gấp đôi) Đặt cược gấp đôi số tiền ban đầu vào tay bài. Sau khi cược gấp đôi chỉ được rút thêm 1 lá bài cho tụ bài Split (Tách bài) Nếu 2 lá bài đầu tiên có cùng giá trị, ví dụ J-J thì có thể tách thành 2 tay bài

2 tay bài sau khi tách sẽ có mức cược bằng nhau và bằng mức cược ban đầu

Các tay bài sau khi tách có thể tiếp tục rút thêm bài, không giới hạn số lượng lá bài rút

Sau khi tách bài, nếu có lá A và lá 10 điểm (J, Q, K) thì chỉ tính thắng với 21 điểm, không được coi là có Blackjack tự nhiên Surrender late (Đầu hàng muộn) Dừng chơi, chấp nhận thua cược nhưng chỉ mất một nửa tiền cược Insurance (Cược bảo hiểm) Nếu lá bài ngửa của Dealer là lá A người chơi có thể cược bảo hiểm

Số tiền cược bảo hiểm bằng ½ số tiền cược vào tay bài

Nếu Dealer có Blackjack tự nhiên => Thắng cược bảo hiểm và ăn thưởng. Tỷ lệ thưởng cược bảo hiểm là 1:2

Nếu Dealer không có Blackjack tự nhiên => Thua cược bảo hiểm

Các trường hợp thắng Spanish 21

Người chơi có thể thắng Dealer nhà cái và ăn thưởng khi chơi Spanish 21 nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

Trường hợp thắng Giải thích Thắng với Blackjack tự nhiên Nếu người chơi có Blackjack tự nhiên (2 lá bài đầu tiên là lá A và lá J, Q hoặc K) thì thắng ngay mà không cần so bài, kể cả khi Dealer cũng có Blackjack tự nhiên Thắng bình thường Tổng điểm bài của người chơi cao hơn so với Dealer nhưng không vượt quá 21 điểm Dealer bust Nếu tổng điểm bài của Dealer vượt quá 21 điểm thì tất cả người chơi thắng và ván bài kết thúc ngay

Tỷ lệ thưởng

Spanish có tỷ lệ thưởng tốt. Đặc biệt, có trường hợp tỷ lệ thưởng lên tới 1000:1, có thể giúp người chơi “đổi đời” chỉ sau một ván bài. Cụ thể:

Tình huống Tỷ lệ thưởng Người chơi thắng bình thường 1:1 Người chơi thắng với Blackjack tự nhiên 3:2 Tổng điểm 5 lá bài bằng 21 (Five Card 21) 3:2 Tổng điểm 6 lá bài bằng 21 (Five Card 21) 2:1 Tổng điểm 7 lá bài bằng 21 (Five Card 21) 3:1 Người chơi có các lá bài 6-7-8 cùng chất 2:1 Người chơi có các lá bài 6-7-8 khác chất 3:2 Người chơi có các lá bài 6-7-8 màu đen 3:1 Người chơi có các lá bài 7-7-7 khác chất 3:2 Người chơi có các lá bài 7-7-7 cùng chất 2:1 Người chơi có các lá bài 7-7-7 màu đen 3:1 Người chơi có các lá bài 7-7-7 cùng chất + Lá bài ngửa của Dealer là lá 7 1000:1

Lưu ý: Tỷ lệ thưởng trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các nhà cái có thể đưa ra tỷ lệ thưởng Spanish 21 khác nhau.

Diễn biến ván bài Spanish 21

Để giúp người chơi không bị luống cuống, mắc sai lầm đáng tiếc khi lần đầu trải nghiệm game bài Spanish 21, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết diễn biến của một ván bài hoàn chỉnh như thế nào.

Khi bàn chơi có từ 1 – 7 người chơi tham gia thì ván bài sẽ bắt đầu. Người chơi có thể chọn tối đa 3 ghế ngồi, tương ứng với chơi 3 tay bài trong cùng một ván bài

Nhà cái sẽ cho người chơi từ 15 – 25 giây để đặt cược. Trong khoảng thời gian này người chơi chọn mệnh giá chip cược cụ thể để đặt cược cho từng tay bài của mình và nhấn nút “Xác nhận”

Hết thời gian cược, Dealer sẽ chia bài lần lượt cho từng người chơi theo chiều kim đồng hồ. Mỗi tay bài của người chơi được chia 2 lá bài ngửa. Sau khi chia cho người chơi xong sẽ tới tay bài của Dealer, trong đó lá bài đầu tiên ngửa, lá thứ 2 thì úp

Trường hợp 1:

Nếu tay bài nào người chơi nào có Blackjack tự nhiên thì thắng ngay tay bài đó mà không cần so bài

Tay bài của người chơi không có Blackjack tự nhiên thì có thể thực hiện các hành động Hit, Stand, Double,…

Người chơi sẽ thực hiện trước, sau đó tới lượt Dealer

Khi cả người chơi và Dealer đều thực hiện hành động xong thì sẽ so bài để xác định thắng thua

Trường hợp 2:

Lá bài ngửa của Dealer là lá A, người chơi có thể cược bảo hiểm hoặc không

Nếu Dealer có Blackjack tự nhiên thì ván bài kết thúc, Dealer thắng tất cả người chơi (trừ người chơi có Blackjack tự nhiên) và người chơi nào cược bảo hiểm sẽ thắng cược bảo hiểm

Nếu Dealer không có Blackjack tự nhiên thì ván bài tiếp tục như bình thường. Người chơi và Dealer đều lần lượt thực hiện cách hành động Hit, Stand, Double,… rồi so bài để xác định thắng thua. Những người chơi cược bảo hiểm thua cược bảo hiểm

Khi ván bài Spanish 21 kết thúc, nhà cái sẽ thanh toán tiền thưởng cho người chơi thắng. Tiền thưởng được cập nhật vào tài khoản chơi ngay lập tức. Sau khi thanh toán tiền thưởng xong thì ván bài Spanish 21 mới lại bắt đầu.

Kết luận

Thông qua bài viết chắc hẳn bạn đã hiểu rõ hơn về Spanish 21 và nắm được cách chơi chi tiết game bài này như thế nào. Hãy tham gia vào các nhà cái uy tín do Gameshub.com đề xuất để chơi Spanish 21 an toàn và nhận tỷ lệ thưởng tốt, rút tiền dễ dàng khi thắng cược.

FAQ

Nên chơi Spanish 21 hay Blackjack Classic có lợi hơn? Về cơ bản Spanish 21 và Blackjack Classic có cách chơi tương tự nhau. House Edge của cả 2 game đều thấp. Tuy nhiên, Spanish 21 có quy định được Surrender late (Đầu hàng muộn) và người chơi luôn thắng nếu có Blackjack tự nhiên. Điều này sẽ có lợi thế hơn cho người chơi.

Tôi có thể tách bài (Split) bao nhiêu lần trong Spanish 21? Thông thường, người chơi được phép tách bài tối đa 3 lần để tạo thành 4 tay bài riêng biệt trong một ván. Điểm đặc biệt của Spanish 21 là sau khi tách bài (ngay cả tách đôi A), bạn vẫn được quyền rút thêm bài (Hit) không giới hạn hoặc cược gấp đôi (Double) cho từng tay bài mới để gia tăng tiền thưởng.

Làm sao biết nhà cái nào chơi Spanish 21 uy tín? Những nhà cái uy tín sẽ có giấy phép kinh doanh quốc tế, nhận được các giải thưởng trong lĩnh vực cá cược, cộng đồng đánh giá tích cực, thiết kế giao diện trực quan, hỗ trợ nhiều phương thức nạp rút tiền và luôn sẵn sàng tư vấn cho người chơi 24/7.

Dùng tiền điện tử chơi Spanish 21 được không? Bạn có thể dùng tiền điện tử chơi Spanish 21 nhưng phải tham gia vào những nhà cái hỗ trợ loại tiền này. Mặc dù hiện nay đã có nhiều nhà cái cho phép người chơi đặt cược bằng tiền điện tử nhưng vẫn còn một số nhà cái thì chưa.