Dragon Tiger là gì?

Dragon Tiger hay Rồng Hổ là một game bài có nguồn gốc từ Campuchia. Sau đó game bài này dần xuất hiện ở các sòng bạc và nhà cái trực tuyến tại hầu hết các quốc gia, từ châu Á sang châu Âu. Đây được đánh giá là một game bài thú vị, phù hợp với mọi bet thủ, kể cả các tân thủ nhờ cách chơi đơn giản, diễn biến nhanh chóng và tỷ lệ cược tốt. Nếu bạn muốn thử thêm game bài so điểm tương tự, bạn có thể tham khảo Xì Dách (Blackjack).

Khi chơi Rồng Hổ bạn không cần phải có kỹ thuật cao siêu gì bởi mục tiêu của game bài này chỉ là đặt cược để dự đoán kết quả khi so điểm lá bài ở bên Dragon (Rồng) với Tiger (Hổ) như thế nào. Đặt cược dự đoán chính xác là có thể ăn thưởng và ngược lại.

Cách chơi game bài Dragon Tiger đúng luật

Tại Việt Nam, game bài Rồng Hổ rất được yêu thích và người chơi chủ yếu trải nghiệm game bài này theo hình thức online tại các nhà cái. Cách chơi game bài này cực kỳ đơn giản, cụ thể như sau:

Mục tiêu chơi

Người chơi tham gia vào các ván bài chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó là đặt cược để dự đoán xem sau khi so điểm bài Rồng với Hổ kết quả như thế nào. Rồng có điểm bài cao hơn hay Hổ có điểm bài cao hơn hoặc điểm bài 2 bên bằng nhau. Đặt cược đúng là có thể ăn thưởng theo tỷ lệ thưởng nhà cái đã công bố.

Quy tắc chia bài

Tại các bàn chơi Dragon Tiger, khi ván bài mới bắt đầu, Dealer sẽ sử dụng bộ bài Tây 52 lá để chia bài theo quy tắc sau:

Dealer sẽ chia cho bên Dragon (Rồng) trước, sau đó tới Tiger (Hổ) Mỗi bên được chia 1 lá bài và lá bài ngửa lên để tất cả mọi người cùng biết giá trị của lá bài

Dealer chia cho Dragon và Tiger mỗi bên 1 lá bài ngửa

Giá trị các lá bài

Game bài Rồng Hổ sử dụng bộ bài Tây 52 lá (không tính lá Joker) để chơi. Mỗi lá bài sẽ được quy ước điểm như sau:

Các lá bài Điểm bài Lá bài từ 2 – 10 Điểm tương ứng với giá trị bài Lá bài J 11 điểm Lá bài Q 12 điểm Lá bài K 13 điểm Lá bài A 1 điểm

Ví dụ: Cửa Dragon được chia là bài 8♦, cửa Tiger được chia lá bài Q♣. Như vậy:

Cửa Dragon có 8 điểm Cửa Tiger có 12 điểm

=> Điểm bài cửa Tiger > Dragon => Cược cửa Tiger thắng.

Lưu ý: Game bài Dragon Tiger không quan tâm tới chất bài.

Các kiểu cược và tỷ lệ thưởng

Game bài Dragon Tiger sẽ có 3 cửa cược chính, ngoài ra còn có thêm một số cửa cược phụ khác cho người chơi lựa chọn. Tỷ lệ cược ở mỗi cửa cược khác nhau, cụ thể:

Kiểu cược Cửa cược Mô tả Tỷ lệ thưởng Kiểu cược chính Dragon (Rồng) Cược điểm lá bài của Dragon cao hơn Tiger 1:1 Tiger (Hổ) Cược điểm lá bài của Tiger cao hơn Dragon 1:1 Tie (Hòa) Cược Dragon và Tiger có điểm bài bằng nhau 8:1 Kiểu cược hòa chất Hòa chất Cược lá bài của Dragon và Tiger cùng chất 50:1 Cược Chẵn/Lẻ Rồng Lẻ Cược lá bài của Dragon có điểm LẺ. Ví dụ, Dragon có lá bài A, 3, 5, 7, 9, J, K => Cược Rồng Lẻ thắng 1:1 Hổ Lẻ Cược lá bài của Tiger có điểm LẺ. Ví dụ, Tiger có lá bài A, 3, 5, 7, 9, J, K => Cược Hổ Lẻ thắng 1:1 Rồng Chẵn Cược lá bài của Dragon có điểm CHẴN. Ví dụ, Dragon có lá bài 2, 4, 6, 8, 10, Q => Cược Rồng CHẴN thắng 1:1 Hổ Chẵn Cược lá bài của Tiger có điểm CHẴN. Ví dụ, Tiger có lá bài 2, 4, 6, 8, 10, Q => Cược Hổ CHẴN thắng 1:1 Cược màu sắc Rồng Đỏ Cược lá bài của Dragon có màu ĐỎ (lá bài chất Rô (♦) hoặc chất Cơ (♥)) 1:0.9 Hổ Đỏ Cược lá bài của Tiger có màu ĐỎ (lá bài chất Rô (♦) hoặc chất Cơ (♥)) 1:0.9 Rồng Đen Cược lá bài của Dragon có màu ĐEN (lá bài chất Bích (♠) hoặc chất Nhép/Tép (♣)) 1:0.9 Hổ Đen Cược lá bài của Tiger có màu ĐEN (lá bài chất Bích (♠) hoặc chất Nhép/Tép (♣)) 1:0.9 Cược Tài/Xỉu Rồng Tài Cược lá bài của Dragon có giá trị từ 7 – 13 1:1 Hổ Tài Cược lá bài của Tiger có giá trị từ 7 – 13 1:1 Rồng Xỉu Cược lá bài của Dragon có giá trị từ 1 – 6 1:1 Hổ Xỉu Cược lá bài của Tiger có giá trị từ 1 – 6 1:1

Lưu ý: Các nhà cái online có thể đưa ra tỷ lệ thưởng Dragon Tiger khác nhau. Do đó, tỷ lệ thưởng trên chỉ mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên, tỷ lệ thưởng của game bài này đặc biệt rất tốt tại các nhà cái uy tín mà chúng tôi đề xuất. Tham khảo và đăng ký ngay để không bỏ lỡ cơ hội chơi Rồng hổ với tỷ lệ tốt nhất thị trường hiện nay. Để chọn đúng nền tảng trả thưởng tốt và rút tiền nhanh, bạn nên ưu tiên các casino trực tuyến uy tín.

Tóm tắt toàn bộ diễn biến ván bàiRồng Hổ

Để giúp bạn chơi Dragon Tiger thuận lợi, không bị bỡ ngỡ trong lần đầu trải nghiệm, Gameshub.com sẽ giới thiệu chi tiết diễn biến của một ván bài hoàn chỉnh ngay sau đây:

Khi ván bài mới bắt đầu, tất cả người chơi sẽ có từ 15 – 25 giây (tùy từng nhà cái) để đặt cược. Người chơi cần chọn mệnh giá chip cược cụ thể trên giao diện chơi để đặt vào cửa cược mình muốn và nhấn nút “Xác nhận / Cược / Bet / Deal” trong khoảng thời gian này Hết thời gian cược, Dealer nhà cái sẽ chia cho Dragon và Tiger mỗi bên 1 lá bài ngửa

Hết thời gian cược, Dealer nhà cái sẽ chia cho Dragon và Tiger mỗi bên 1 lá bài ngửa Hệ thống nhà cái so điểm bài của Dragon và Tiger với nhau, bên nào có điểm bài cao hơn sẽ thắng

Hệ thống nhà cái so điểm bài của Dragon và Tiger với nhau, bên nào có điểm bài cao hơn sẽ thắng Người chơi cược đúng kết quả ván bài sẽ được nhận thưởng theo tỷ lệ thưởng tại cửa cược. Nhà cái tự động cập nhật tiền thưởng vào tài khoản chơi của người chơi. Ngược lại, nếu cược thua thì mất đi số tiền đã cược

Hướng dẫn các bước tham gia chơi Dragon Tiger tại nhà cái

Các bàn chơi tại nhà cái diễn ra 24/7. Vì vậy bất kỳ lúc nào bạn cũng đều có thể tham gia trải nghiệm game bài này, chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn nhà cái uy tín và đăng ký tài khoản

Tham khảo danh sách các do Gameshub.com đề xuất và chọn nhà cái bạn yêu thích và truy cập đường link mà chúng tôi cung cấp ngay bên cạnh Hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang web chính thức của nhà cái đang hoạt động tại Việt Nam. Nhấn vào nút “Đăng Ký” và điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu đăng ký

Hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang web chính thức của nhà cái đang hoạt động tại Việt Nam. Nhấn vào nút “Đăng Ký” và điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu đăng ký Sau khi thông tin người chơi được điền đầy đủ và chính xác, xác nhận một lần nữa. Hệ thống nhà cái thông báo đăng ký thành công nếu thông tin hợp lệ

Bước 2: Nạp tiền và chuyển quỹ

Gửi tiền vào tài khoản bằng cách chọn hình thức nạp mà nhà cái đang hỗ trợ Làm theo hướng dẫn trên giao diện của nhà cái để nạp tiền vào ví tài khoản chính

Làm theo hướng dẫn trên giao diện của nhà cái để nạp tiền vào ví tài khoản chính Chuyển tiền từ ví tài khoản chính sang ví Live Casino/Casino trực tuyến

Bước 3: Chọn sảnh cược/nhà cung cấp game Dragon Tiger

Chọn mục “Casino trực tuyến/Live Casino” trên thanh menu website (tùy từng nhà cái sẽ hiển thị danh mục khác nhau) Chọn một trong các sảnh cược/nhà cung cấp game Dragon Tiger tại nhà cái

Bước 4: Trải nghiệm game Dragon Tiger

Tìm game bài Dragon Tiger và nhấp vào nút “Chơi/Chơi ngay” Chọn bàn chơi có giới hạn cược tối thiểu – tối đa phù hợp

Chọn bàn chơi có giới hạn cược tối thiểu – tối đa phù hợp Bắt đầu trải nghiệm trò chơi và nhận thưởng từ nhà cái nếu thắng

Sau khi thắng, nếu muốn rút tiền về tài khoản, bạn cần chuyển tiền từ ví trò chơi sang ví chính rồi mới thực hiện lệnh rút tiền. Các casino online uy tín mà chúng tôi đề xuất hỗ trợ rút tiền bằng 2 hình thức là chuyển khoản ngân hàng và tiền mã hóa. Người chơi thì cũng có thể chuyển tiền từ ví trò chơi sang ví thể thao để tham gia cá cược bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền… hay các bộ môn thể thao mà nhà cái đang có.

Tips cá cược Dragon Tiger hiệu quả từ cao thủ

Muốn thắng cược Dragon Tiger, ngoài yếu tố may mắn bạn còn nên áp dụng thêm một số tips cược sau:

Ưu tiên cược Dragon hoặc Tiger, hạn chế cược Tie

Dragon, Tiger và Tie là 3 cửa cược chính của game Dragon Tiger. Tuy nhiên, theo thống kê từ hàng triệu ván bài, Dragon và Tiger là 2 cửa cược có xác suất về cao nhất, lên tới hơn 40%. Trong khi đó, tần suất về của cửa Tie lại chưa tới 10%. Vì vậy, nếu bạn muốn thường xuyên giành chiến thắng khi chơi game bài này thì nên ưu tiên cược vào Dragon hoặc Tiger và hạn chế cược Tie.

Tránh cược hòa chất trong Dragon Tiger

Rất nhiều bet thủ khi chơi Dragon Tiger thường lao vào đặt cược hòa chất. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi tỷ lệ thưởng của cược hòa chất rất cao. Thế nhưng, xác suất để lá bài của Dragon và Tiger có cùng chất lại rất thấp. Vì vậy, đây không phải là một cửa cược lý tưởng. Bạn có thể đặt để thử vận may nhưng nên kiểm soát vốn, chỉ đặt số tiền nhỏ để thử vận số, tuyệt đối không đặt cược lớn vào cửa này.

Đặt cược dựa trên lịch sử cược

Trên giao diện chơi Dragon Tiger tại các nhà cái sẽ có bảng lịch sử kết quả. Đây là bảng thống kê kết quả các ván bài Dragon Tiger trước đó. Dựa trên bảng thống kê này bạn có thể xác định được cửa cược nào thường xuyên “nổ” để đặt cược theo vì xác suất cửa đó tiếp tục nổ rất cao. Đồng thời còn có thể kịp thời bắt cầu nếu cầu về. Mặc dù Dragon Tiger là một game bài có kết quả ngẫu nhiên nhưng cũng có không ít trường hợp về theo cầu, ví dụ cầu bệt, cầu Chẵn Lẻ,… Tuy nhiên, khi cược theo cầu bạn nên giảm dần tiền cược tránh thiệt hại lớn vì cầu có thể gãy bất kỳ lúc nào.

Chơi Dragon Tiger theo chiến thuật khoa học

Bên cạnh đó, khi chơi Dragon Tiger bạn cũng có thể áp dụng thêm một số chiến thuật cược khoa học như Martingale, D’Alembert, Fibonacci, Kelly,… khi chơi theo các chiến thuật này sẽ giúp bạn đặt cược kỷ luật, không bị yếu tố cảm xúc chi phối.

Tuy nhiên, mỗi chiến thuật sẽ có nguyên tắc thực hiện và ưu nhược điểm riêng. Thế nên, bạn cần tìm hiểu kỹ về từng chiến thuật để có lựa chọn phù hợp.

Tham gia chơi Dragon Tiger tại nhà cái uy tín

Hiện nay tại Việt Nam có tới hàng trăm nhà cái cung cấp game bài Dragon Tiger đang hoạt động. Thế nhưng không phải tất cả đều uy tín, chuyên nghiệp. Có không ít nhà cái được lập nên với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền cược của người chơi thông qua phương thức thao túng, gian lận kết quả cược. Vì vậy, nếu bạn muốn có cơ hội thắng Dragon Tiger thì cần tham gia chơi ở nhà cái uy tín. Danh sách các casino online đáng tin cậy đã được Gameshub.com tổng hợp và đề xuất.

Quản lý vốn cược khoa học

Đặc biệt, khi chơi Dragon Tiger bạn còn cần có một kế hoạch quản lý vốn cược (Bankroll) khoa học, hợp lý để có thể theo cược lâu dài và đạt được lợi nhuận mục tiêu. Mỗi người chơi có thể xây dựng kế hoạch quản lý vốn khác nhau nhưng nên dựa trên những nguyên tắc sau:

Tuyệt đối không cược tất tay, nên chia nhỏ vốn thành nhiều phần để cược, mỗi phần không quá 5% vốn

Tuyệt đối không cược tất tay, nên chia nhỏ vốn thành nhiều phần để cược, mỗi phần không quá 5% vốn Có giới hạn dừng cược khi thắng và thua cho từng ngày, từng tuần để không bị sa đà, mất kiểm soát

Có giới hạn dừng cược khi thắng và thua cho từng ngày, từng tuần để không bị sa đà, mất kiểm soát Khi đạt mục tiêu thắng trong ngày nên rút tiền thưởng ngay về tài khoản

Khi đạt mục tiêu thắng trong ngày nên rút tiền thưởng ngay về tài khoản Tham gia vào các chương trình khuyến mãi của nhà cái để gia tăng vốn cược

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách chơi Dragon Tiger như thế nào từ Gameshub.com. Có thể thấy, đây thực sự là một game bài có cách chơi rất đơn giản nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Dù bạn là thân thủ, chưa có nhiều kinh nghiệm cá cược cũng hoàn toàn có thể thử sức với game bài thú vị này. Nếu bạn thích kèo nhanh, bạn cũng có thể thử Tài Xỉu (Sicbo) online.

FAQ

Rồng Hổ khác gì so với Baccarat? Mặc dù cả hai đều là game bài so điểm, nhưng Rồng Hổ đơn giản hơn Baccarat rất nhiều. Rồng Hổ chỉ chia mỗi bên đúng 1 lá bài và không có quy tắc rút thêm bài phức tạp như Baccarat. Ngoài ra, cách tính điểm của Rồng Hổ (K là lớn nhất) cũng khác với Baccarat (9 là lớn nhất).

Nếu tôi cược vào cửa Rồng hoặc Hổ mà kết quả về Hòa (Tie) thì tôi có mất tiền không? Theo luật chơi tiêu chuẩn tại hầu hết các sòng bạc quốc tế và online, nếu bạn đặt cược vào Rồng hoặc Hổ mà kết quả ra Hòa, bạn sẽ bị trừ 50% số tiền đã cược (nhà cái thu một nửa).

Chơi Dragon Tiger online tại Việt Nam bị bắt không? Chỉ cần bạn tham gia chơi game Dragon Tiger tại các nhà cái uy tín, có giấy phép kinh doanh quốc tế như Curacao eGaming, CEZA, Isle of Man,... và hệ thống bảo mật đạt tiêu chuẩn SSL thì rất an toàn, không lo bị bắt.