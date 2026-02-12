|
#1
BK8 Casino TH
|
โบนัสต้อนรับ 250%
|
โบนัสต้อนรับ 250%
|BK8 Casino TH
|เล่นตอนนี้
|
#2
We88 Casino TH
|
แพ็กเกจต้อนรับสมาชิกใหม่: ฟรีสปิน 138 ครั้ง + โบนัสฝากครั้งแรก 100%!
|
แพ็กเกจต้อนรับสมาชิกใหม่: ฟรีสปิน 138 ครั้ง + โบนัสฝากครั้งแรก 100%!
|We88 Casino TH
|เล่นตอนนี้
|
#3
12Play TH
|
โบนัสต้อนรับสุดพิเศษ 150% + 50 ฟรีสปิน!
|
โบนัสต้อนรับสุดพิเศษ 150% + 50 ฟรีสปิน!
|12Play TH
|เล่นตอนนี้
|
#4
UEA8 TH
|
โบนัสต้อนรับฝาก 120%
|
โบนัสต้อนรับฝาก 120%
|UEA8 TH
|เล่นตอนนี้
|
#5
MST.Slot Casino TH
|
แจกฟรี 300% สูงสุด 9,000 บาท
|
แจกฟรี 300% สูงสุด 9,000 บาท
|MST.Slot Casino TH
|เล่นตอนนี้
|
#6
Happy Vegas TH
|
โบนัสต้อนรับ 100%
|
โบนัสต้อนรับ 100%
|Happy Vegas TH
|เล่นตอนนี้
|
#7
i828 TH
|
รับฟรี 666 ทุกวัน! สำหรับกีฬาและคาสิโน
|
รับฟรี 666 ทุกวัน! สำหรับกีฬาและคาสิโน
|i828 TH
|เล่นตอนนี้
|
#8
BetGoat
|
โบนัสเงินฝาก 100%
|
โบนัสเงินฝาก 100%
|BetGoat
|เล่นตอนนี้
|
#9
Siam369 TH
|
โบนัสต้อนรับ 100% สูงสุด 800 บาท
|
โบนัสต้อนรับ 100% สูงสุด 800 บาท
|Siam369 TH
|เล่นตอนนี้
|
#10
Dafabet TH
|
ฝากเงินครั้งแรก รับโบนัส 160%
|
ฝากเงินครั้งแรก รับโบนัส 160%
|Dafabet TH
|เล่นตอนนี้
In the article
- 1 เกณฑ์การให้คะแนนและคัดเลือกเว็บรูเล็ตของเรา
- 2 ตารางเปรียบเทียบ 10 เว็บรูเล็ตออนไลน์ ยอดเยี่ยมประจำปี 2026
- 3 รีวิวเจาะลึก 10 เว็บรูเล็ต ที่น่าเล่นที่สุด
- 3.1 BK8 – บริการรูเล็ตที่ดีที่สุด พร้อมกับการใช้งานบนมือถือแอนดรอยด์และโฟน
- 3.2 We88 – คาสิโนออนไลน์ที่เปิดให้บริการสำหรับชาวไทย และเกมที่หลากหลาย
- 3.3 12Play – แพลตฟอร์มเว็บพนันที่สนับสนุนลูกค้าผ่านช่องทางแชทสด 24/7
- 3.4 Uea8 – เว็บคาสิโนที่เปิดให้บริการเกมออนไลน์พร้อมกับกิจกรรมสะสมแต้ม
- 3.5 MS.Slot – เว็บสล็อตที่เปิดให้บริการเกมหลากหลายแบบครบวงจร และโปรฝากครั้งแรก
- 3.6 Happy Vegas – เว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ให้บริการเกมจากค่ายดัง และกิจกรรมที่น่าสนใจ
- 3.7 I828 – บริการเทเลแกรมคาสิโนที่ดีที่สุด และโปรโมชั่นที่หลากหลายรูปแบบ
- 3.8 Betgoat – คาสิโนคริปโตที่กำลังมาแรง พร้อมกับเกมที่ให้เลือกเล่นหลากหลาย
- 3.9 Siam369 – เว็บไซต์คาสิโนที่เปิดให้บริการอย่างมืออาชีพ และใช้แค่เบอร์โทรลงทะเบียน
- 3.10 Dafabet – เว็บพนันที่มีความน่าเชื่อถือระดับสากล มาพร้อมแอปมือถือแอนดรอยด์
- 4 รูเล็ตออนไลน์ เล่นยังไง? เจาะลึกกติกาและศัพท์เทคนิคที่มือใหม่ต้องรู้
- 5 รวมเทคนิคเอาชนะรูเล็ตฉบับเซียน
- 6 สรุป เว็บรูเล็ตเว็บไหนเหมาะกับคุณที่สุด?
- 7 คำถามที่พบบ่อย
เกณฑ์การให้คะแนนและคัดเลือกเว็บรูเล็ตของเรา
นี่คือหลักเกณฑ์ที่เรานำมาให้คะแนนแต่ละเว็บไซต์ และเปรียบเทียบว่าเว็บไหนดีที่สุด มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เรานำมาพิจารณาในการเปรียบเทียบแต่ละครั้ง
ความปลอดภัยและใบอนุญาต
เว็บไซต์รูเล็ตที่ดีและได้มาตรฐาน จะต้องถือใบอนุญาตแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้รับการอนุญาตในการเปิดเว็บพนันจากองค์กร iGaming หรือองค์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยืนยันว่าแพลตฟอร์มของพวกเขาปลอดภัย และไม่สามารถปรับผลลัพธ์ของเกมเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภคได้ เพราะมีการตรวจสอบตลอดเวลา
โดยใบอนุญาตและใบรับรองนี้มักจะมาจากประเทศที่การพนันถูกกำหมายอย่าง PAGCOR ของฟิลิปปินส์ หรือประเทศคูราเซา อังกฤษ คอสตาริกา โมนาโก และอื่น ๆ อีกมากมาย
ความหลากหลายของโต๊ะ
โต๊ะเกมในที่นี้คือผู้ให้บริการ ยิ่งมีผู้ให้บริการภายในเว็บไซต์มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีจำนวนโต๊ะมากขึ้นเท่านั้น โดยโต๊ะเกมที่ให้บริการจะเป็นแบบออนไลน์ สตรีมมิ่งแบบสด หรือบางเว็บไซต์อาจเป็นแบบ 3D แบบเกมสุ่ม ซึ่งเลือกได้ตามความต้องการ
ค่ายเกมที่มี จะต้องเป็นค่ายเกมที่เชื่อถือได้เช่นเดียวกัน โดยค่ายเกมยักษ์ใหญ่ได้แก่ PragmaticPlay Microgaming Evolution Playtech และอื่น ๆ ซึ่งค่ายเกมเหล่านี้จะต้องมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการด้วย ดังนั้นจึงทำให้เกมที่เล่นนั้นจะเป็นระบบสุ่มที่ได้มาตรฐานทั้งหมด
ความเร็วในการฝาก-ถอน และช่องทางการชำระเงิน
ระบบการทำธุรกรรมของเว็บรูเล็ตนั้น จะต้องมีความรวดเร็วและฉับไว ระยะเวลาการทำธุรกรรมควรเป็นหลักนาที ไม่ใช่ชั่วโมง และช่องทางการชำระเงินจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่น ทั้ง การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร อีวอลเล็ตอย่างทรูมันนี่ หรือคริปโตเคอเรนซี
คุณสามารถทำการฝากเงินได้หลายช่องทาง เราคัดเลือกเว็บที่รองรับหลายแอป และที่สำคัญยังต้องรองรับเงินสกุลบาทไทยอีกด้วย ไม่เช่นนั้นแล้ว อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นอาจจะทำให้งบที่คุณเตรียมไว้เล่นไม่มั่นคง ซึ่งเราก็เล็งเห็นความสำคัญนี้ด้วยเช่นกัน
การสนับสนุนลูกค้า
ในการเล่นเกมออนไลน์ แพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงนั้น จำเป็นจะต้องมีทีมงานคอยซัพพอร์ตสนับสนุนตลอดเวลาเพื่อคอยตอบคำถาม แก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานได้ทันท่วงที นี่จึงเป็นอีกหนึ่งข้อที่เรานำมาพิจารณาด้วยนั่นเอง
ยกตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทดลองเล่นรู เล็ ต ออนไลน์ ฟรีบนเว็บไซต์แล้วเครดิตที่ใช้ดันเป็นเครดิตจริง จะต้องมีการติดต่อทีมงานว่าระบบทดลองใช้ไม่ได้ ก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยสแตนบายรับทราบปัญหาเหล่านั้น และทำการแก้ไขทันที เป็นต้น เพราะหากปัญหาเกิดแล้วไม่มีใครคอยดูแลปัญหาอาจกลับมาแก้ไขได้ยาก
ตารางเปรียบเทียบ 10 เว็บรูเล็ตออนไลน์ ยอดเยี่ยมประจำปี 2026
นี่คือรายชื่อของเว็บไซต์ที่เราได้ทำการสำรวจมาแล้วว่าดีที่สุดในปี 2026 นี้ ซึ่งได้ทำเป็นตารางดูภาพรวมคร่าว ๆ อย่าง ค่ายเกมที่ให้บริการ โปรโมชั่นที่มี ช่องทางการชำระเงิน และการใช้งานบนมือถือ ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดของแต่ละเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
|เว็บพนันออนไลน์
|ค่ายเกมที่เปิดให้บริการ
|โปรโมชั่นสำหรับคาสิโนสด
|ยอดฝากขั้นต่ำ
|ช่องทางการชำระเงิน
|แอปพลิเคชั่น
|BK8
|Evolution AECasino PragmaticPlay PlayAce Wcasino SAGaming DreamGaming BigGaming Microgaming
|โบนัสต้อนรับเกมคาสิโน 100% สูงสุด 1,500 บาท
|100 บาท
|โอนผ่านบัญชีธนาคาร บัตรธนาคาร คิวอาร์โค้ด อีวอลเล็ต คริปโต
|Android/iOS
|We88
|Evolution PragmaticPlay Playtech Winfinity ONCasino WorldEntertainment SexyBaccarat
|โบนัสต้อนรับเกมคาสิโนสด 100% สูงถึง 2,000 บาท
|100 บาท
|โอนผ่านบัญชีธนาคาร คิวอาร์โค้ด พร้อมเพย์
|Android
|12Play
|PragmaticPlay Evolution Playtech Winfinity Ezugi GamePlay AllBet
|โบนัสต้อนรับเกมคาสิโน 100% สูงถึง 2,088 บาท
|200 บาท
|โอนผ่านบัญชีธนาคาร คริปโต
|–
|Uea8
|Evolution SexyBaccarat PragmaticPlay Ezugi CyberBetX MTLive PlayAce WMCasino
|โบนัสต้อนรับเกมคาสิโน 50% สูงสุด 3,000 บาท
|300 บาท
|โอนผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ ทรูมันนี่ บัตรธนาคาร
|Android/iOS
|MS.Slot
|Microgaming Evolution PragmaticPlay Allbet SAGaming SexyBaccarat
|ฝากครั้งแรกของวัน รับ 5% สูงสุด 6,000 บาท
|500 บาท
|โอนผ่านบัญชีธนาคาร และคิวอาร์โค้ด
|Android
|Happy Vegas
|AESexy SAGaming Evolution RELAGaming Winfinity AG DreamGaming WMCasino
|โบนัสต้อนรับ 100% สูงสุด 1,000 บาท
|200 บาท
|โอนผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ ทรูมันนี่
|–
|I828
|SexyBaccarat SAGaming Evolution Yeebet PragmaticPlay DreamGaming BigGaming
|ฝากเงินรับเงินรางวัลอั่งเปาสูงสุด 38,888 บาท
|200 บาท
|โอนผ่านบัญชีธนาคาร คิวอาร์โค้ด พร้อมเพย์
|Android
|Betgoat
|Evolution Live88 Animo SAgaming PragmaticPlay Aura Microgaming
|โบนัสเกมคาสิโนฝากครั้งแรก 100% สูงสุด 1,500 USDT
|30 USDT
|บัตรธนาคาร คริปโต
|Android
|Siam369
|SexyBaccarat Evolution PragmaticPlay SAGaming Yeebet Ezugi AG
|สุ่มอั่งเปา 200,000 บาททุกวัน รางวัลสูงสุด 3,888 บาท
|200 บาท
|โอนผ่านบัญชีธนาคาร คริปโต
|Android
|Dafabet
|SAGaming BigGaming DreamGaming Evolution Ezugi OrientalGame WMCasino
|โบนัสต้อนรับ 120% สูงถึง 6,000 บาท
|500 บาท
|โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต/เดบิต คริปโต
|Android
รีวิวเจาะลึก 10 เว็บรูเล็ต ที่น่าเล่นที่สุด
ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันแต่ละเว็บไซต์ว่าพวกเขามีความพิเศษอย่างไร และทำไมถึงได้รับการรับเลือกจากเรา พร้อมทั้งข้อดีและข้อเสียแบบตรงไปตรงมา
BK8 – บริการรูเล็ตที่ดีที่สุด พร้อมกับการใช้งานบนมือถือแอนดรอยด์และโฟน
BK8 คือผู้ให้บริการเกมรูเล็ตที่ดีที่สุด และเป็นคาสิโนออนไลน์ที่ให้บริการเกมอย่างครบวงจร พวกเขามีทั้งเกมที่ดึงมจากค่ายเกมใหญ่ และเกมที่พวกเขาพัฒนาเอง ทำให้เชื่อได้ว่าเกมที่ได้เล่นนั้นเต็มไปด้วยคุณภาพ พร้อมกับการใช้งานบนแอปพลิเคชั่น ที่รองรับกับมือถือทุกระบบ
สิ่งที่ทำให้ BK8 โดดเด่นก็คือ พวกเขาเป็นแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย โดยเป็นผู้สนับสนุนสโมสรกีฬาต่าง ๆ มากมาย ทำให้มีชื่อเสียงอย่างมากในวงการกีฬา นอกจากนี้ พวกเขายังมีกิจกรรมทัวร์นาเมนต์ให้เข้าร่วมทุกสัปดาห์ เรียกได้ว่ามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของสมาชิกใหม่ หากทำการฝากเงินครั้งแรก และต้องการโบนัส พวกเขามีข้อเสนอเป็นโบนัสต้อนรับคาสิโนสด 100% สูงสุด 1,500 บาท โดยฝากเริ่มต้นที่ 100 บาทขึ้นไป รองรับการชำระเงินหลายช่องทาง ตั้งแต่บัญชีธนาคาร บัตรธนาคาร คิวอาร์โค้ด อีวอลเล็ต ไปจนถึงคริปโต
ข้อดี
- รองรับการชำระด้วยคริปโต และอื่น ๆ
- ไลฟ์แชทที่ติดต่อได้ตลอดเวลา
- แอปมือถือที่รองรับทุกระบบปฏิบัติการ
- กิจกรรมทัวร์นาเมนต์ทุกสัปดาห์
ข้อเสีย
- อาจมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมบางรายการ
We88 – คาสิโนออนไลน์ที่เปิดให้บริการสำหรับชาวไทย และเกมที่หลากหลาย
We88 เป็นแพลฟอร์มเว็บพนันที่เปิดให้บริการมานาน และรองรับการใช้งานสำหรับชาวไทยโดยเฉพาะ พวกเขาเป็นเว็บไซต์ที่บริการเกมแบบครบวงจร คุณจะได้พบกับเกมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กีฬา อีสปอร์ต สล็อต คาสิโนสด เกมส์ รู เล็ ต ไก่ชน ยิงปลา เกมพิเศษ ล็อตเตอรี่ พร้อมกับการใช้งานบนมือถือด้วยแอปพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์
นอกจากนี้ We88 ยังโดดเด่นในเรื่องของเกมกีฬา และเกมคาสิโนอย่างชัดเจน พวกเขามีรูเล็ตที่เปิดให้บริการจากค่ายเกมชั้นนำ พร้อมกับดีลเลอร์มืออาชีพ พร้อมกับกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง โหลดแอปลุ้นรับเครดิตฟรีสูงสุด 888 บาท
สำหรับสมาชิกใหม่ จะได้โบนัสต้อนรับเมื่อเล่นเกมคาสิโนสด 100% สูงถึง 2,000 บาท โดยกำหนดฝากขั้นต่ำที่ 100 บาทเท่านั้น ผ่านช่องทาง โอนผ่านบัญชีธนาคาร คิวอาร์โค้ด พร้อมเพย์ แบบไม่มีค่าธรรมเนียม
ข้อดี
- รองรับการชำระเงินผ่านโมบายแบงกิ้ง
- มีแอปสำหรับมือถือแอนดรอยด์
- บริการเกมจากค่ายเกมน่าเชื่อถือ
- โหลดแอปลุ้นรับเครดิตฟรีสูงสุด 888 บาท
ข้อเสีย
- ยังไม่มีแอปสำหรับมือถือไอโฟน
12Play – แพลตฟอร์มเว็บพนันที่สนับสนุนลูกค้าผ่านช่องทางแชทสด 24/7
12play มีความโดดเด่นในเรื่องของเว็บแทงบอล พร้อมกับบริการเกมคาสิโนที่หลากหลาย และครบวงจร ทำให้พวกเขามีความน่าสนใจอย่างมาก อีกทั้งยังถือใบอนุญาตจาก E-Gambling Montenegro ซึ่งเป็นของประเทศโมนาโก พร้อมกับไลฟ์แชทที่สามารถติดต่อบนหน้าเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ขั่วโมงไม่มีวันหยุด
นอกจากนี้ พวกเขายังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เกมกีฬาที่สามารถฝากเงินได้ในช่องทางที่กำหนดและรับโบนัสตามระยะเวลาก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขัน หรือกิจกรรมทายผลที่จะมีในทุกปี ทำให้ตัวเว็บมีความคึกคักและสนุกสนานตลอดเวลาที่เข้าร่วมเล่น
สมาชิกจะได้รับข้อเสนอโบนัสต้อนรับของเกมคาสิโนที่ 100% สูงถึง 2,088 บาท รวมไปถึงโบนัสยืนยันตัวตน 60 บาท โบนัสแนะนำเพื่อน โดยจะสามารถชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่าง โอนผ่านบัญชีธนาคาร คริปโต
ข้อดี
- รองรับชำระด้วยคริปโต
- มีเกมให้เลือกเล่นแบบครบวงจร
- มีอีเวนต์วให้เข้าร่วมตลอดทั้งปี
- ไลฟ์แชทติดต่อได้ตลอด 24/7
ข้อเสีย
- ยังไม่มีบริการผ่านแอปพลิเคชั่น
Uea8 – เว็บคาสิโนที่เปิดให้บริการเกมออนไลน์พร้อมกับกิจกรรมสะสมแต้ม
UEA8 เป็นเว็บต่างประเทศที่ให้บริการเกมออนไลน์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น คาสิโนสด รูเล็ต ออนไลน์ กีฬา อีสปอร์ต สล็อต โป๊กเกอร์ ยิงปลา สล็อตเตอรี่ เกมสามมิติ เกมด่วน ชนไก่ โดยทุกเกมนี้มาจากค่ายเกมชั้นนำ แน่นอนว่าเป็นเว็บตรง พร้อมกับการใช้งานบนมือถือที่มีทั้งรูปแบบแอนดรอยด์และแอปมือถือบนไอโฟน
คุณจะได้พบกับกิจกรรมการสะสมแต้มของเว็บไซต์ ซึ่งจะมีเป็นภารกิจให้ได้ทำและจะได้เป็นคะแนนหลังทำภารกิจสำเร็จ และหากสะสมได้มากพอก็สามารถนำไปแลกที่ UMALL บนเว็บไซต์ จะมีเป็นตั้งแต่รางวัลฟรีสปิน ฟรีเครดิต ไปจนถึงอาร์ตทอยต่าง ๆ หรือไอโฟนรุ่นล่าสุด
สำหรับสมาชิกใหม่ จะมีเป็นโบนัสต้อนรับเกมคาสิโนสด 50% สูงสุด 3,000 บาท โดยกำหนดยอดฝากที่ 300 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ ทรูมันนี่ บัตรธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมฝากถอนเพิ่มเติม
ข้อดี
- มีแอปพลิเคชั่นมือถือทั้งแอนดรอยด์และไอโฟน
- มีเกมให้เลือกเล่นหลายประเภทและหลายห้อง
- บริการทั้งเกมสดและเกมวิดีโอ
- ใบอนุญาตจากประเทศฟิลิปปินส์
ข้อเสีย
- ยังไม่มีแชทสดให้บริการ
MS.Slot – เว็บสล็อตที่เปิดให้บริการเกมหลากหลายแบบครบวงจร และโปรฝากครั้งแรก
MS.Slot แม้จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเล่นสล็อตเว็บตรง แต่พวกเขาก็มีเกมอื่น ๆ ให้บริการด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น เกมรูเล็ต คาสิโนสด กีฬา การ์ด ยิงปลา อีสปอร์ต ล็อตเตอรี่ ไก่ชน พร้อมกับบริการแอปพลิเคชั่นบนมือถือแอนดรอยด์ ที่ทำให้เล่นเกมได้อย่างลื่นไหลไม่สะดุด
นอกเหนือจากนี้ พวกเขายังมีระบบพันธมิตรที่สามารถทำการเข้าร่วมได้ไม่ยาก โดยการแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักให้เข้าร่วมใช้งานเว็บไซต์ จากนั้นก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่น เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหารายได้เพิ่ม หรือต้องการหางบเล่นเกมเพิ่ม
สมาชิกใหม่ ตอนนี้สำหรับเกมคาสิโน หรือรูเล็ตจะยังไม่มีเป็นโปรต้อนรับ แต่จะมีเป็นฝากครั้งแรกของวัน รับ 5% สูงสุด 6,000 บาท เล่นได้ทุกเกม ซึ่งรองรับการโอนผ่านบัญชีธนาคาร และคิวอาร์โค้ด อีกทั้งยังฝากเงินแค่เวลา 3 วินาที เรียกได้ว่ารวดเร็วอย่างมากอีกด้วย
ข้อดี
- มีแอปมือถือบนแอนดรอยด์ที่เล่นได้ตลอดเวลา
- เกมให้เลือกเล่นแบบครบวงจร
- ฝากเงินแค่ 3 วินาที
- มีระบบพันธมิตร
ข้อเสีย
- ยังไม่มีแชทสดบนหน้าเว็บ
Happy Vegas – เว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ให้บริการเกมจากค่ายดัง และกิจกรรมที่น่าสนใจ
Happy Vegas เป็นเว็บรูเล็ตที่ให้บริการเกมออนไลน์จากหลายค่าย นอกเหนือจากรูเล็ตแล้ว พวกเขายังมีเกมอื่น ๆ ด้วย เช่น คาสิโนสดอย่าง บาคาร่าออนไลน์ โป๊กเกอร์ รวมไปถึงเกมออนไลน์ต่าง ๆ และสล็อตออนไลน์ ที่มาจากค่ายเกมชั้นนำ ทำให้เล่นเกมได้อย่างลื่นไหลและสนุกสนาน
นอกจากนี้ พวกเขายังมีในส่วนกิจกรรม ซึ่งจะเป็นภารกิจมาให้ในแต่ละวัน และสามารถเข้าร่วมเพื่อทำการสะสมแต้ม นำไปแลกของรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น สะสมครบ 5 แต้มแล้วจะได้รับโอกาสในการสุ่มการ์ดนำโชค พร้อมกับโปรแกรมแนะนำเพื่อนที่จะให้ได้รับเครดิตฟรีเพิ่ม
สำหรับสมาชิกใหม่จะได้รับเป็นโบนัส 100% สูงสุด 1,000 บาท โดยฝากเริ่มต้นที่ 200 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ ทรูมันนี่ พร้อมกับสามารถติดต่อได้ช่องทาง ไลน์ และเทเลแกรม ที่ออนไลน์ตลอดเวลา ทำให้คุณสามารถสอบถามข้อมูล หรือแจ้งปัญหาได้ตลอด
ข้อดี
- มีโปรแกรมแนะนำเพื่อน
- กิจกรรมสะสมแต้มเพื่อแลกการ์ดนำโชค
- คืนยอดเสียทุกสัปดาห์
- รองรับการชำระเงินด้วยทรูมันนี่
ข้อเสีย
- ยังไม่มีไลฟ์แชทบนหน้าเว็บไซต์
I828 – บริการเทเลแกรมคาสิโนที่ดีที่สุด และโปรโมชั่นที่หลากหลายรูปแบบ
I828 เป็นเทเลแกรมคาสิโน และเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่าย ทำให้คุณเล่นรูเล็ต ออนไลน์ได้อย่างเพลิดเพลินไม่ว่าจะเข้าช่องทางใดก็ตาม โดยมีเป็นเว็บเบราว์เซอร์ แอปมือถือแอนดรอยด์ และเทเลแกรม แอปที่เบาและไม่หนักเครื่อง โดยกำลังมาแรงอย่างมากในปีนี้
คุณจะได้พบกับเกมหลายรูปแบบ ทั้ง สล็อต คาสิโน กีฬา เกมการ์ด ยิงปลา อีสปอร์ต ล็อตเตอรี่ ไก่ชน โดยทุกเกมนั้นเป็นเกมที่มาจากค่ายดัง และเป็นเว็บตรง ทำให้เป็นเกมที่น่าสนใจ และเล่นได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะโดนโกง เพราะคุณจะได้รับบริการที่โปร่งใส
ส่วนของโบนัสนั้น เว็บไซต์แห่งนี้จะมีข้อเสนอโบนัสมากมาย เช่น รับ SMS ลุ้นรับโบนัสสูงสุด 58,888 บาท หรือ ฝากเงินรับเงินรางวัลอั่งเปาสูงสุด 38,888 บาท อีกทั้งพวกเขายังมีโปรแกรมแนะนำเพื่อน ที่จะช่วยให้คุณเพิ่มรายได้อีกทาง
ข้อดี
- มีบริการเทเลแกรมคาสิโน
- แอปมือถือแอนดรอยด์ที่เล่นได้ตลอดเวลา
- เกมให้เลือกเล่นหลายรูปแบบ
- โปรโมชั่นที่เลือกได้ตามความชอบ
ข้อเสีย
- ยังไม่มีโบนัสต้อนรับสำหรับเกมคาสิโน
Betgoat – คาสิโนคริปโตที่กำลังมาแรง พร้อมกับเกมที่ให้เลือกเล่นหลากหลาย
Betgoat เป็นแพลตฟอร์มคาสิโนคริปโตเพียงหนึ่งเดียวของรายการเรา และยังสามารถทดลองเล่นรูเล็ตในเวอร์ชั่น Demo ได้อีกด้วย ทำให้คุณสามารถเข้าใจกติกาภายใต้การเล่นเกมจริง และทุกเกมที่พวกเขาเปิดให้บริการนั้นล้วนมาจากค่ายเกมชั้นนำ ซึ่งเป็นเว็บตรงทั้งสิ้น
สิ่งที่ทำให้ Betgoat มีความโดดเด่นนอกเหนือจากการเป็นคาสิโนคริปโตแล้ว พวกเขายังโทเค็นเป็นของตัวเอง โดยมีสกุล BGC ที่จะสามารถนำไปเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรม และยังนำไป Stake เพื่อทำรายได้เพิ่มเติมได้อีกด้วย ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจร
ส่วนสมาชิกใหม่ จะได้รับข้อเสนอโบนัสต้อนรับ 100% สูงสุด 1,500 USDT และหากฝากต่อเนื่อง 3 วันจะได้รับโทเค็น BGC อีกจำนวน 10 โทเค็นด้วยกัน ที่สำคัญ คุณไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถซื้อโทเค็นผ่านบัตรธนาคารของคุณได้เลยทันที
ข้อดี
- เป็นคาสิโนคริปโตที่มีโทเค็นเป็นของตัวเอง
- ไม่จำเป็นต้อง KYC มีความเป็นส่วนตัว
- บริการไลฟ์แชทสำหรับสมาชิก 24/7
- กิจกรรมให้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ข้อเสีย
- ยังไม่มีแอปพลิเคชั่นให้บริการ
Siam369 – เว็บไซต์คาสิโนที่เปิดให้บริการอย่างมืออาชีพ และใช้แค่เบอร์โทรลงทะเบียน
Siam369 เป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อเล่นเกมอย่างมืออาชีพ พวกเขาให้บริการเกมพนันหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น คาสิโนสด เกมรูเล็ต สล็อต กีฬา การ์ดเกม ตกปลา อีสปอร์ต ล็อตเตอรี ชนไก่ จากค่ายเกมชั้นนำ แน่นอนว่าเป็นเว็บตรงทั้งสิ้น พร้อมกับแอปมือถือแอนดรอยด์ ที่เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ
อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจ คือพวกเขามีระบบพันธมิตรที่คุณจะสามารถชักชวนเพื่อน ชวนคนรู้จักให้ทำการเข้าร่วมเว็บไซต์ได้ และยังสามารถเข้าร่วมกับเว็บไซต์ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ใช้เบอร์มือถือเท่านั้น ซึ่งง่ายและไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
สำหรับสมาชิกใหม่ จะมีเป็นโบนัสล็อกอิน หากทำการล็อกอิน 7 วันติดต่อกัน รับเครดิตฟรี 188 บาท อีกทั้งยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสุ่มอั่งเปา 200,000 บาททุกวัน รางวัลสูงสุด 3,888 บาท โดยสามารถฝากเงินผ่านบัญชีธนาคาร และคริปโต
ข้อดี
- แอปมือถือแอนดรอยด์ ทำให้เล่นเกมได้สะดวก
- รองรับการชำระด้วยคริปโต สำหรับเทรดเดอร์
- ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์เท่านั้น
- ล็อกอินครบ 7 วันรับเครดิตฟรี
ข้อเสีย
- xx
Dafabet – เว็บพนันที่มีความน่าเชื่อถือระดับสากล มาพร้อมแอปมือถือแอนดรอยด์
Dafabet เป็นผู้ให้บริการเกมคาสิโนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกีฬา กีฬาเอเชีย คาสิโน ดีลเลอร์สด ล็อตโต้ อาเขต รวมไปถึงรูเล็ตออนไลน์จากค่ายเกมชั้นนำ พวกเขาเป็นแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ไม่ว่าจะจากทั้งใบอนุญาต รวมไปถึงพันธมิตรต่าง ๆ บนแวดวงกีฬา
สิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นอีกขั้นก็คือการใช้งานบนมือถือแอนดรอย์ ที่จะมาในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น ที่คุณสามารถเล่นเกมได้ตลอดเวลา เพียงแค่เชื่อมต่อเน็ต คุณจะได้พบกับดีลเลอร์มืออาชีพของแต่ละค่ายเกม เพื่อช่วยให้เกมเป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกนาน
สมาชิกที่ทำการฝากเงิน จะได้รับเป็นโบนัสต้อนรับ 600 บาทหากฝากเงินครั้งแรก 500 บาทขึ้นไป และหากฝากครั้งต่อไปจะได้รับข้อเสนอ 120% สูงสุด 6,000 บาท โดยจะรองรับการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเดบิต เครดิต และคริปโต
ข้อดี
- มีแอปมือถือแอนดรอยด์ให้บริการ
- ไลฟ์แชทที่ติดต่อได้ตลอดเวลา
- รองรับการชำระด้วยคริปโต
- มีโบนัสต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่
ข้อเสีย
- ยังไม่มีแอปสำหรับไอโฟน
รูเล็ตออนไลน์ เล่นยังไง? เจาะลึกกติกาและศัพท์เทคนิคที่มือใหม่ต้องรู้
สำหรับมือใหม่ จำเป็นจะต้องรู้ว่าการเล่นเกมจะต้องเล่นยังไง หัวข้อนี้เราจะมาบอกวิธีเล่นเกม พร้อมกับเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสชนะ
ขั้นตอนการเล่นทีละสเต็ป
ก่อนที่จะเล่นแบบลงเงินจริง เราแนะนำให้ทำการเล่นแบบทดลองรูเล็ตก่อน ซึ่งบางเว็บไซต์จะมีโหมด Demo ซึ่งเครดิตในเกมจะเป็นแบบจำลองขึ้นมา เพื่อให้คุณได้ทดลองใช้งานก่อนลงสนามจริง กติกาทุกอย่างล้วนเป็นแบบของจริง เพียงแต่เครดิตที่ได้นั้นเป็นแบบถอนออกไม่ได้
ซึ่งการเล่นเกมจริง ๆ นั้นไม่ยาก มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ซึ่งใช้เวลาไม่นานนัก และไม่กี่นาทีเท่านั้น
- เข้าห้องเดิมพัน เลือกประเภทที่คุณต้องการเล่น
- ตรวจสอบตารางการออกรางวัลว่าส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางไหน
- ลงวางเดิมพัน ซึ่งจะมีระยะเวลาที่สามารถลงวางได้เป็นรอบ ๆ
- ดีลเลอร์เริ่มดำเนินเกม โดยการปล่อยลูกเหล็กให้เข้าไปในวงล้อ
- ผลลัพธ์จะออกเมื่อลูกเหล็กหยุดนิ่ง
- รับเงินรางวัล
การเดิมพันแต่ละตาใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมแบบไม่ต้องใช้เวลาเยอะ และออกผลลัพธ์ที่รวดเร็ว
เจาะลึกรูปแบบการเดิมพัน
รูปแบบการเดิมพันหลัก ๆ มีสองรูปแบบด้วยกัน โดยขึ้นอยู่กับความชอบของคุณเองว่าชอบความเสี่ยงแต่จ่ายหนัก หรือชอบความเสี่ยงน้อยแต่ราคาจ่ายไม่เท่ากับอีกแบบ ซึ่งจะมีรูปแบบดังต่อไปนีน้
- Inside Bet: คือการเดิมพันเจาะจงตัวเลขโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีแยกออกไปอีกว่า ตัวเลขเดี่ยว หรือเลขเต็ง ตัวเลขคร่อมระหว่างสองเลข เต็งสาม มุม และไลน์ โดยแต่ละแบบจะมีราคาจ่ายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเลขเต็งจะมีการจ่ายสูงสุดที่ 35:1
- Outside Bet: หรือที่รู้จักอีกชื่อว่า การเดิมพันขอบ โดยการเดิมพันนี้จะไม่ได้ระบุตัวเลข แต่ละเดิมพันตัวเลือกที่มีน้อยกว่า เช่น สีแดงดำ เลขคู่ค่ สูงต่ำ เป็นต้น ส่วนใหญ่ตัวเลขที่มี 2 แบบเท่านั้น ทำให้โอกาสที่จะชนะเดิมพันอยู่ที่ 50-50 นั่นเอง
หากคุณชอบความเสี่ยงสูงแต่จ่ายเยอะ ให้เลือกเดิมพันแบบ Inside แต่ถ้าหากไม่ชอบความเสี่ยงมากนัก ให้เดิมพันแบบ Outside แม้จะมีราคาจ่ายที่ต่ำกว่า แต่ก็มีโอกาสชนะมากกว่านั่นเอง
ตารางอัตราการจ่ายเงินของรูเล็ต
หากคุณทดลองเล่นรู เล็ ต ออนไลน์ ฟรีเสร็จแล้วก็อยากที่จะลองเดิมพันจริง ๆ เรามาดูตารางการจ่ายก่อนว่าแต่ละแบบมีการจ่ายเท่าไหร่บ้าง โดยเราทำเป็นตารางออกมาได้ดังนี้
|รูปแบบการแทง
|อัตราจ่าย (ไม่รวมทุน)
|โอกาสชนะ
|เต็งเลข
|35:1
|2.70%
|คร่อม 2 เลข
|17:1
|5.40%
|สตรีท 3 เลข
|11:1
|8.10%
|มุม 4 เลข
|8:1
|10.80%
|ไลน์ 6 เลข
|5:1
|16.20%
|โซน/แถว
|2:1
|32.40%
|แดง/ดำ คู่/คี่ และ สูง/ต่ำ
|1:1
|48.60%
รูเล็ตยุโรป vs รูเล็ตอเมริกัน
ก่อนจะเดิมพัน คุณจะต้องรูปประเภทของ roulette ว่ามีรูปแบบไหนบ้าง ซึ่งหลัก ๆ ของการเดิมพันจะมี 2 แบบด้วยกัน นั่นก็คือแบบยุโรปและแบบอเมริกัน สิ่งที่แตกต่างระหว่างสองรูปแบบนี้ก็คือเลข 0 ที่เพิ่มขึ้นมา โดยของยุโรปจะมีเลข 0 แค่เพียงเลขเดียว ทำให้ค่า House Edge หรือก็คือความได้เปรียบของคาสิโน เท่ากับ 2.7% เท่านั้น
ในขณะที่รูปแบบอเมริกันจะมี 00 เพิ่มเข้ามาในตาราง รวมแล้ว 38 ช่อง ทำให้โอกาสความได้เปรียบของคาสิโนเพิ่มขึ้นเป็น 5.26% เลยทีเดียว ดังนั้นแล้วหากเปรียบเทียบกันแล้วว่ารูปแบบไหนที่ทำให้ผู้เล่นได้โอกาสชนะมากที่สุด ก็ต้องบอกว่าแบบยุโรปที่มีตัวเลือกน้อยน้อยกว่านั่นเอง
รวมเทคนิคเอาชนะรูเล็ตฉบับเซียน
สำหรับผู้เล่น ที่กำลังต้องการเคล็ดลับในการเล่นเกม ว่าจะเล่นยังไงให้ชนะนั้น หัวข้อนี้เราได้รวบรวมเทคนิคที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
สูตรเดินเงินยอดนิยม Martingale
สูตรมาร์ติงเกล เป็นสูตรการเดินเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเดิมพันรูเล็ตออนไลน์ เพราะจำง่าย และคืนทุนได้ค่อนข้างง่าย รูปแบบของการเดินเงินคือ การแทงทบเมื่อแพ้ในแต่ละตา ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเดิมพัน 10 บาทแล้วแพ้ ในตาต่อไปให้แทงเพิ่มเป็น 20 บาทนั่นเอง
แต่อย่างไรแล้ว สูตรนี้ไม่ค่อยเหมาะกับคนทุนไม่เยอะ และหากเดิมพันแพ้ไปหลายตาจะต้องเพิ่มเงินไปเรื่อย ๆ ดังนั้นควรเริ่มแต่น้อย ๆ ในขณะเดียวกัน สูตรนี้ หากแทงแล้วชนะหลังจากแพ้หลายตา จะทำให้ยอดเงินที่หายไปกลับมา่ได้ทันที
สูตร Fibonacci และ Paroli
สำหรับสูตรฟีโบนักซี กับพาโรลีในการเดิมพัน roulette นั้นจะมีรูปแบบการเดิมพันที่ค่อนข้างเฉพาะ โดยแบบฟีโบนักซีนั้นจะต้องวางเดิมพันแบบอนุกรม ได้แก่เลข 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… ถ้าเดิมพันแพ้ให้ขยับยอดเดิมพันไปทางขวา 2 ยอด ถ้าชนะให้ขยับยอดถอยกลับมา 2 ขั้นทางด้านซ้าย
ในขณะที่การเดิมพันแบบพาโรลี จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับมาร์ติงเกล โดยจะใช้ผลชนะของการเดิมพันเป็นตัวตั้ง ยกตัวอย่างเช่น หากเดิมพัน 1 บาท หากชนะ ตาต่อไปให้เดิมพันที่ 2 บาท หากชนะให้เพิ่มเป็น 4 บาท และทำแบบนี้ทั้งหมด 3 ตาด้วยกันแล้วกลับมายอดแรกใหม่ สูตรนี้แม้กำไรจะไม่สูง แต่ก็ไม่เสียมากจนเกินไปนัก
เทคนิคการแทงดักเพื่อกระจายความเสี่ยง
เป็นลักษณะของการเดิมพันรูเล็ตแบบกระจายตัวเลือกหลายจุดด้วยกัน เป็นการกระจายความเสี่ยงเพื่อผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น และครอบคลุมพื้นที่ตารางให้ได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น
- แทง 2 โซน : คือเลือกวางโซน 1 และ 2 อย่างละเท่ากัน จะครอบคลุมเลข 24 ตัว โดยมีโอกาสชนะประมาณ 64% ถ้าออกช่องไหนก็ได้กำไร 1 หน่วย ถ้าเสียก็เสีย 2 หน่วย
- สูตร James Bond: กระจายเงินแทงสูง (19-36) แทงคร่อม 6 เลข และติดเลข 0 ไว้กันเหนียว
แม้สูตรเหล่านี้จะเป็นการแทงแบบกระจายด้วยยอดเงินที่ไม่สูงนัก แต่ความเสี่ยงก็ลดลงเพราะเพิ่มตัวเลือกที่เดิมพันไว้มากขึ้น เหมาะสำหรับคนที่มองเห็นความเป็นไปได้ในตารางหลายจุดพร้อมกันนั่นเอง
การตั้งเป้ากำไรและจุดตัดขาดทุน
อีกหนึ่งวิธ๊ที่จะช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างเพลิดเพลินก็คือการตั้งเป้ากำไรและจุดตัดขาดทุนนั่นเอง เพราะการกำหนดงบลักษณะนี้จะช่วยให้คุณสามารถมีเป้าหมายในการเล่นเกมได้ และยังวางแผนการเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งเป้ากำไรไว้ที่ 500 บาท เมื่อเดิมพันแล้วถึงยอดนั้นให้ทำการถอนเงินออกทันที 500 บาท แล้วนำทุนที่เหลือมาเล่นต่อ และหากขาดทุนประมาณ 30% หรือ 50% ของเงินทุนก็หยุดเล่นทันที และเก็บทุนไว้เล่นวันอื่น เป็นต้น
สรุป เว็บรูเล็ตเว็บไหนเหมาะกับคุณที่สุด?
รูเล็ตออนไลน์ เป็นเกมที่เล่นไม่ยาก เพราะมีกติกาชัดเจน แต่สิ่งที่ต้องจำคือตารางการจ่ายเงิน ว่าเดิมพันแบบไหนแล้วจะจ่ายดี และมองหาวิธีที่เหมาะกับตัวของคุณเอง โดยเลือกจากความเสี่ยงต่ำไปจนถึงสูง แน่นอนว่าความเสี่ยงต่ำจะมาพร้อมกับกำไรที่ไม่สูงมาก ในขณะที่ความเสี่ยงสูงมาพร้อมกับกำไรที่เยอะแบบพลิกเกมได้เลย
แต่อย่างไรแล้ว ทุกอย่างจะราบรื่นหากคุณเลือกเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เราได้รวบรวมเว็บไซต์พนันที่ดีที่สุด จากการเปรียบเทียบ ทดลองเล่น โดยผูู้เชี่ยวชาญของเรา แล้วจึงมาจัดอันดับเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้พบกับเว็บไซต์ที่ให้บริการด้วยความโปร่งใสมากที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
รูเล็ตออนไลน์ ล็อคผลได้ไหม มีการโกงหรือไม่?
หากคุณใช้งานเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐาน มีใบอนุญาตและใบรับรองที่ชัดเจนแล้วล่ะก็ จะไม่มีการล็อกผลแต่อย่างใด แต่ละเกมจะเป็นระบบสุ่ม RNG ที่ได้รับการตรวจสอบเป็นอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้เล่นเกมที่โปร่งใส และไร้การเอาเปรียบ
รูเล็ตสายฟ้า ต่างจากรูเล็ตทั่วไปอย่างไร?
เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ได้รับความนิยม โดยบนตารางจะมีสายฟ้าฟาดลงมาแบบสุ่ม แล้วจะมีตัวคูณตกลงมา นั่นหมายความว่า หากคุณเดิมพันในจุดที่ตัวคูณตก เมื่อชนะ คุณจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่คูณเอาไว้นั่นเอง
เล่นรูเล็ตบนมือถือ ต้องดาวน์โหลดแอปหรือไม่?
ไม่จำเป็นเสมอไป บางเว็บไซต์ไม่ได้มีบริการในส่วนของแอปพลิเคชั่น ดังนั้นคุณสามารถเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์ได้ตามปกติ โดยอินเตอร์เฟซหน้าจอจะปรับให้เข้ากับมือถือโดยอัตโนมัติ แต่อย่างไรแล้วบางเว็บก็มีการพัฒนาแอปด้วยเช่นกัน ดังนั้นก่อนดาวน์โหลดติดตั้งควรตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นแอปมาจากเว็บโดยตรง ไม่ใช่ของลอกเลียนแบบ หรือของมิจฉาชีพ
ฝากถอนเงินขั้นต่ำในการเล่นรูเล็ต เริ่มต้นที่เท่าไหร่?
ส่วนใหญ่การเดิมพันเกมคาสิโนจะมีกำหนดการฝากเงินขั้นต่ำแค่ 100 บาท บางเว็บอาจ 50 บาท แต่หากเดิมพันภายในเว็บไซต์แล้ว ยอดเบทขั้นต่ำอาจอยู่ที่ 1 บาท หรือ 10 บาทก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแพลตฟอร์มนั้น ๆ
เทคนิคแทงรูเล็ตแบบไหน มีโอกาสชนะสูงที่สุด?
แบบ Outside Bet คือรูปแบบการเดิมพันที่มีโอกาสชนะมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฮาส์เอดจ์เพียงแค่ 2.7% เท่านั้น และตัวเลือกที่น้อย เช่น คู่/คี่ ดำ/แดง สูง/ต่ำ ทำให้มีโอกาสชนะมากกว่ารูปแบบอื่นมากที่สุด