เว็บบาคาร่าออนไลน์ยอดนิยมปี 2025 เว็บไหนฝากไว จ่ายจริง?

Jessada Tantikul

Authored By เจษฎา ตันติกุล

Last Updated: December 4, 2025
บาคาร่าออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์เป็นเกมที่เล่นง่ายและไม่ยาก คนไทยที่คุ้นเคยกับป๊อกเด้งมาก่อนแล้วจะเข้าใจกติกาและวิธีการเล่นได้ภายในไม่กี่วินาที เพราะเป้าหมายของเกมคือการจั่วไพ่ให้ได้แต้มใกล้เคียงกับ 9 มากที่สุด ซึ่งถ้าได้แต้ม 9 จะชนะไปเลยทันที บาคาร่าก็เช่นกัน เพียงแต่สิ่งที่คุณต้องทำในฐานะผู้เล่นก็คือแค่เลือกฝั่งว่าฝั่งไหนจะชนะเท่านั้น

เดี๋ยวนี้การเล่นบาคาร่าไม่ยากแล้ว เพราะได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์กันหมด ทำให้อยู่ที่ไหนก็เล่นเกมได้สะดวกเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในขณะที่มีผู้เล่นเยอะ ทางผู้ให้บริการเกมก็มีขึ้นมาเยอะด้วยเช่นกัน

ดังนั้นบทความนี้ของเราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการเกมบาคาร่าแบบออนไลน์ที่ดีที่สุด โดยเว็บเหล่านี้จะเป็นเว็บที่เราได้ทำการคัดเลือกและทดลองเล่นเองจริงแล้วนำมาเปรียบเทียบ พร้อมกับรีวิวอย่างตรงไปตรงมา

แนะนำเว็บบาคาร่าออนไลน์ยอดนิยม 2025 เว็บไหนปังสุด ?

ทีนี้เรามาดูรายชื่อของเว็บบาคาร่าว่าเว็บไหนที่เราตัดสินใจแล้วว่าเป็นเว็บที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นเกม ซึ่งมีทั้งหมด 10 เว็บด้วยกันดังต่อไปนี้

โบนัสต้อนรับ 250%

โบนัสต้อนรับ 250%
แพ็กเกจต้อนรับสมาชิกใหม่: ฟรีสปิน 138 ครั้ง + โบนัสฝากครั้งแรก 100%!

แพ็กเกจต้อนรับสมาชิกใหม่: ฟรีสปิน 138 ครั้ง + โบนัสฝากครั้งแรก 100%!
โบนัสต้อนรับสุดพิเศษ 150% + 50 ฟรีสปิน!

โบนัสต้อนรับสุดพิเศษ 150% + 50 ฟรีสปิน!
โบนัสต้อนรับฝาก 120%

โบนัสต้อนรับฝาก 120%
แจกฟรี 300% สูงสุด 9,000 บาท

แจกฟรี 300% สูงสุด 9,000 บาท
บาคาร่าออนไลน์คืออะไร?

ถ้าจะให้อธิบายเกี่ยวกับบาคาร่าออนไลน์คืออะไรแบบง่าย ๆ แล้วล่ะก็ คงต้องบอกว่าเป็นเกมพนันแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในคาสิโนออนไลน์แทบจะมากที่สุด เพราะเป็นเกมที่เล่นง่ายและใช้เวลาแต่ละตาไม่นาน โดยเป้าหมายของเกมคือการทายผลว่าการจั่วไพ่ฝั่งไหนจะมีแต้มใกล้เคียงกับ 9 มากที่สุด ซึ่งไพ่ที่จะจั่วในครั้งแรกจะมี 2 ใบด้วยกัน และอาจเพิ่มเป็นใบที่ 3 หากมีกรณีแต้มต่ำจนเกินไป

แต่สำหรับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกติกามากนัก ก่อนอื่นต้องรู้จักกับคำศัพท์ของเกมนี้เสียก่อน ซึ่งมีไม่กี่คำที่จะต้องรู้ดังนี้

  • Banker: หรือที่คนไทยเรียกติดปากว่าเจ้ามือ เป็นฝั่งที่มีความเชื่อว่าจะชนะบ่อยที่สุด จึงทำให้มีการเก็บค่าคอมมิชชั่น 5% เกิดขึ้น
  • Player: คือฝั่งผู้เล่น ฝั่งนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หากชนะจะได้เงินเต็มจำนวน และมีความได้เปรียบในแง่ของไพ่ใบที่ 3 ของเกมมากกว่าเจ้ามือ
  • Tie: ฝั่งเสมอ ซึ่งจะเป็นฝั่งที่ผลลัพธ์ออกน้อยมาก และมีอัตราการจ่ายสูงกว่าอีกสองฝั่ง
  • เค้าไพ่: คือผลลัพธ์ในรูปแบบตารางของห้องบาคาร่านั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะแยกออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น เค้าไพ่มังกร เค้าไพ่ปิงปอง เป็นต้น เค้าไพ่นี้จะช่วยให้คุณคาดการณ์ผลลัพธ์ในตาต่อไปได้ง่ายขึ้น

คำศัพท์เหล่านี้ไม่ยาก และไม่ต้องใช้เวลาในการจำมากนัก สิ่งที่ควรรู้อีกอย่างคือการนับแต้มหน้าไพ่ โดยไพ่สำรับหนึ่งจะมีตัวเลขกำกับ โดยแต้มจะคำนวณตามเลขบนหน้าไพ่ แต่ก็จะมีบางใบที่เป็นตัวอักษรอย่าง A จะถูกนับมีค่าเท่ากับ 1 และ J Q K จะถูกนับให้มีค่าเท่ากับ 10 แต้ม เมื่อผลรวมออกมาจะใช้เฉพาะหลักหน่วยเท่านั้น เช่น หากจั่วได้ 7 และ J จะมีแต้มเท่ากับ 17 แต่ในทางบาคาร่าจะถือว่ามือนี้ได้แต้มเท่ากับ 7 นั่นเอง

เปรียบเทียบเว็บบาคาร่าออนไลน์ที่ดีที่สุด 2025

เราได้ทำตารางเพื่อให้เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น และตารางนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกเว็บที่ตรงใจและตรงจริตกับคุณได้ง่ายที่สุดอีกด้วย

เว็บบาคาร่าออนไลน์ ค่ายเกมที่เปิดให้บริการ โปรโมชั่นสำหรับคาสิโนสด ช่องทางการชำระเงิน แอปพลิเคชั่น
BK8  Evolution AECasino PragmaticPlay PlayAce Wcasino SAGaming DreamGaming BigGaming Microgaming โบนัสต้อนรับคาสิโน 100% สูงสุด 1,500 บาท โอนผ่านบัญชีธนาคาร บัตรธนาคาร คิวอาร์โค้ด อีวอลเล็ต คริปโต Android/iOS
We88  Evolution PragmaticPlay Playtech Winfinity ONCasino WorldEntertainment SexyBaccarat โบนัสต้อนรับเกมคาสิโนสด 100% สูงถึง 2,000 บาท โอนผ่านบัญชีธนาคาร คิวอาร์โค้ด พร้อมเพย์ Android
12Play  PragmaticPlay Evolution Playtech Winfinity Ezugi GamePlay AllBet โบนัสต้อนรับคาสิโน 100% สูงถึง 2,088 บาท โอนผ่านบัญชีธนาคาร คริปโต
Uea8  Evolution SexyBaccarat PragmaticPlay Ezugi CyberBetX MTLive PlayAce WMCasino โบนัสต้อนรับคาสิโน 50% สูงสุด 3,000 บาท โอนผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ ทรูมันนี่ บัตรธนาคาร Android/iOS
MS.Slot  Microgaming Evolution PragmaticPlay Allbet SAGaming SexyBaccarat ฝากครั้งแรกของวัน รับ 5% สูงสุด 6,000 บาท โอนผ่านบัญชีธนาคาร และคิวอาร์โค้ด Android
Roll88  AESexy SAGaming Evolution RELAGaming Winfinity AG DreamGaming WMCasino ฝากประจำรับโบนัส 10% ทุกยอดฝาก สูงสุด 1,000 บาท โอนผ่านบัญชีธนาคาร คิวอาร์โค้ด พร้อมเพย์ Android
I828  SexyBaccarat SAGaming Evolution Yeebet PragmaticPlay DreamGaming BigGaming ฝากเงินรับเงินรางวัลอั่งเปาสูงสุด 38,888 บาท โอนผ่านบัญชีธนาคาร คิวอาร์โค้ด พร้อมเพย์ Android
Betgoat  Evolution Live88 Animo SAgaming PragmaticPlay Aura Microgaming โบนัสคาสิโนฝากครั้งแรก 100% สูงสุด 1,500 USDT บัตรธนาคาร คริปโต Android
Siam369  SexyBaccarat Evolution PragmaticPlay SAGaming Yeebet Ezugi AG สุ่มอั่งเปา 200,000 บาททุกวัน รางวัลสูงสุด 3,888 บาท โอนผ่านบัญชีธนาคาร คริปโต Android
Siam191  SAGaming BigGaming DreamGaming Evolution Ezugi OrientalGame WMCasino ฝากครั้งแรกของวัน รับโบนัส 5% สูงสุด 5,000 บาท โอนผ่านบัญชีธนาคาร ทรูมันนี่ PAPAYA PAY Android

รีวิวเว็บบาคาร่าออนไลน์แบบจัดเต็ม พร้อมข้อดี-ข้อเสีย

หลังจากเห็บรายชื่อเว็บแล้ว เรามาคุยกันทีละเว็บว่าพวกเขาเป็นอย่างไร ให้บริการแบบไหน มีจุดเด่นอะไรบ้าง เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจของคุณที่จะเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม

BK8 – เว็บผู้ให้บริการบาคาร่าออนไลน์ที่ดีที่สุด พร้อมกับแอปพลิเคชั่นบนมือถือที่สะดวก

มีเหตุผลมากมายที่เราจัดให้ BK8 เป็นเว็บพนันสำหรับการเล่นบาคาร่าออนไลน์อันดับหนึ่ง เมื่อได้ทดลองใช้แล้วก็พบว่าความครบวงจรที่สมบูรณ์มากที่สุดอยู่ที่เว็บไซต์แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความน่าเชื่อถือที่หาได้ยากจากเหล่าเว็บพนัน เพราะ BK8 เป็นผู้สนับสนุนสโมสรกีฬามากมาย และล่าสุดเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของทีมเบิร์นลีย์ของพรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และมีแฟนบอลไทยมากที่สุดอีกด้วย

BK8 - เว็บแทงบอลที่ดีที่สุด พร้อมกับการใช้งานบนมือถือ และความน่าเชื่อถือปลอดภัยระดับสากล

ไม่เพียงแค่ความน่าเชื่อถือ คุณยังสามารถเล่นเกมบนเว็บนี้ได้มากมาย ทั้งเกมคาสิโนสด กีฬา สล็อต อีปสอร์ต ยิงปลา หวย มากมาย เป็นเว็บพนันที่ครบวงจร เล่นแล้วแทบไม่ต้องไปหาเว็บอื่นอีกเลย และธุรกรรมทุกอย่างก็รวมครบในที่นี่

ในส่วนโปรโมชั่นเองก็มีความมาตรฐานไม่แพ้กัน ถ้าเล่นบาคาร่าจะมีโบนัสต้อนรับคาสิโน 100% สูงสุด 1,500 บาทที่ฝากเริ่มต้นที่ 100 บาท และยังเข้าร่วมกิจกรรมทัวร์นาเมนต์ได้ทุกสัปดาห์ ความครบครันแบบนี้หาได้ยากมากในเว็บพนันปัจจุบัน และ BK8 คือเว็บนั้นที่เราได้สัมผัสมาแล้ว

ข้อดี

  • ชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง รวมไปถึงคริปโต
  • มีแอปทั้งบนแอนดรอยด์และไอโฟน
  • มีกิจกรรมให้เข้าร่วมทุกอาทิตย์
  • มีความน่าเชื่อถือระดับสากล

ข้อเสีย

  • อาจมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมบางอย่าง

We88 – เว็บคาสิโนพร้อมกับเกมให้เลือกแบบจัดเต็ม และแอปบนมือถือแอนดรอยด์ที่เล่นง่าย

We88 อีกหนึ่งแพลตฟอร์มสำหรับเล่นเกมบาคาร่าออนไลน์ที่น่าเชื่อและเปิดให้บริการมายาวนาน หลายปีที่ผ่านมานี้ทำให้ We88 ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เล่นไทยอย่างมาก และยังคงดำเนินการให้บริการด้วยมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นเว็บที่ติดลมบนแบบปัจจุบัน

We88 - เว็บพนันออนไลน์ที่มีบริการเกมจากค่ายดังจากทั่วโลก พร้อมกับทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ

จากการที่ทดลองใช้งานแล้วพบว่า ตัวเว็บมีเกมให้เลือกมากกว่าที่เห็นบนด้านหน้า หากเลือกเข้าไปในแต่ละเมนูจะมีเกมซ้อนอยู่เป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าจัดหมวดหมู่ได้ดีและน่าสนใจ แต่เกมที่มากมายเหล่านั้นกลับไม่เป็นอุปสรรคในการเล่นเกมเลย ตรงกันข้าม ตัวเว็บยังคงลื่นไหลอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด

และถ้าฝากเงินครั้งแรกหลังจากที่ลงทะเบียนใช้งาน ก็จะได้รับโบนัสต้อนรับ หากเล่นบาคาร่าก็จะต้องกดรับโปรเกมคาสิโนสด 100% สูงถึง 2,000 บาท ซึ่งมีข้อกำหนดว่าจะต้องฝาก 100 บาทขึ้นไป เหมาะกับคนงบน้อยและมีงบจำกัดมาก เพราะ 100 บาทไม่ใช่เงินที่มากไปหรือน้อยไปที่จะเล่นเกมพนัน อีกทั้งตัวเว็บยังมีแอปมือถือที่เล่นได้บนแอนดรอยด์ ทำให้เล่นเกมได้ทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียว

ข้อดี

  • มีแอปพลิเคชั่นสำหรับแอนดรอยด์ให้บริการ
  • โหลดแอปลุ้นรับเครดิตฟรีสูงสุด 888 บาท
  • กิจกรรมหมุนวงล้อรับรางวัลใหญ่
  • ติดต่อแชทสด ไลน์ 24/7

ข้อเสีย

  • ยังไม่มีแอปสำหรับมือถือไอโฟน

12Play – เว็บพนันที่มีเกมให้เลือกแบบหลากหลาย และกิจกรรมสำหรับสมาชิกใหม่

12play ขึ้นชื่อว่าเป็นเว็บแทงบอลที่ให้บริการได้ดีที่สุด พร้อมกับกิจกรรมเปิดฤดูกาลฟุตบอลใหม่ ๆ แต่พวกเขาก็ยังมีบาคาร่าออนไลน์เปิดให้บริการด้วย ต้องบอกว่าเป็นเว็บที่มีเกมให้เลือกเล่นแบบครบครัน และที่สำคัญเป็นเกมจากค่ายใหญ่ทั้งนั้น คุณที่แสวงหาเกมใหญ่และมีอัตราการจ่ายที่ดี 12play จะเป็นคำตอบนั้นอย่างแน่นอน

12Play - เว็บคาสิโนที่มีระบบการสนับสนุนลูกค้าผ่านช่องทางไลฟ์แชทตลอด 24 ชั่วโมง

ความน่าเชื่อถือของ 12play ไม่ได้มาแค่วันสองวัน พวกเขามีใบอนุญาตที่แสดงอย่างชัดเจนบนหน้าเว็บคือ E-Gambling Montenegro ซึ่งถือว่าเป็นใบอนุญาตที่มีมูลค่าสูงจากประเทศแถบยุโรป แต่ถึงแม้จะเปิดให้บริการด้วยภาษาไทย แต่พวกเขาก็เข้าใจถึงรสนิยมคนไทยเป็นอย่างดี

หลังจากสมัครเว็บไซต์แล้ว จะมีในส่วนของโบนัสต้อนรับคาสิโนสดเพื่อเล่นบาคาร่า ซึ่งโบนัสนี้จะใช้ได้เมื่อฝากเงินครั้งแรก โดยจะได้รับที่ 100% สูงถึง 2,088 บาทและยังมีโปรแบบนี้กับเกมอื่น ๆ อีกด้วย และโปรอื่น ๆ ที่น่าสนใจอย่าง ยืนยันตัวตนรับโบนัส 60 บาท  หรือ โบนัสแนะนำเพื่อน 288/คน เป็นต้น

ข้อดี

  • มีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่และเก่า
  • มีอีเวนต์ทุกการแข่งขันฟุตบอลใหญ่
  • ใบอนุญาตสากลและน่าเชื่อถือ
  • ชำระได้ด้วยคริปโต

ข้อเสีย

  • ยังไม่มีบริการด้วยแอปมือถือ

Uea8 – แพลตฟอร์มที่มีกิจสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัลพิเศษ และไอโฟนรุ่นล่าสุด

UEA8 เป็นเว็บพนันที่มีกิจกรรมหลักคือการสะสมแต้มที่เรียกว่า Ucoin แล้วนำไปแลกรางวัลพิเศษใน Umall ได้ ซึ่งรางวัลมีหลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่ของสะสมอย่างอาร์ตทอย ลาบูบู้ ที่กำลังเป็นกระแสและไวรัลในตอนนี้ ไปจนถึงไอโฟนรุ่นล่าสุด ซึ่งรางวัลนี้เป็นที่ต้องตาอย่างมากต่อให้ไม่ใช่นักพนันก็ตาม

Uea8 - แพลตฟอร์มที่มีระบบกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลพิเศษและรางวัลใหญ่สุดคุ้ม

โอกาสที่มาพร้อมกับความคุ้มค่านี้คุณสามารถสร้างมันได้จากการเล่นเกมและทำภารกิจตามที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นเล่นบาคาร่าออนไลน์ของเว็บสัก 1-2 ตา หรือยอดเงิน 100 บาท หรือล็อกอินติดต่อกัน 7 วัน หรืออื่น ๆ อีกมากมาย โดยแต่ละวันจะมีภารกิจขึ้นมาให้และสามารถไปตรวจสอบได้วันต่อวัน

สมาชิกที่สมัครครั้งแรกและอยากจะฝากเงินเพื่อรับโบนัสต้อนรับ UEA8 ก็มีโปรโมชั่นสำหรับแต่ละประเภทเกมอย่างเป็นระเบียบ เช่น โบนัสต้อนรับคาสิโน 50% สูงสุด 3,000 บาท หรือโบนัสต้อนรับสล็อตและเกมกีฬา ซึ่งจะมีข้อกำหนดฝากขั้นต่ำที่ 300 บาทขึ้นไป

ข้อดี

  • เป็นเว็บที่มีกิจกรรมให้เข้าร่วมตลอด
  • รางวัลของภารกิจค่อนข้างจับต้องได้และตามเทรนด์ตลอด
  • มีแอปพลิเคชั่นที่ใช้ได้ทั้งบนแอนดรอยด์และไอโฟน
  • รับชำระเงินด้วยทรูมันนี่

ข้อเสีย

  • ยังไม่มีไลฟ์แชทให้ติดต่อบนหน้าเว็บ

MS.Slot – เว็บสล็อตที่เน้นเกมแบบจุใจ ครบวงจร ตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่ห้ามพลาด

ถึงชื่อเว็บ MS.Slot จะบ่งบอกว่ามุ่งเน้นไปที่สล็อตเว็บตรง แต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะยังมีเกมอื่น ๆ รวมไปถึงบาคาร่าออนไลน์ให้บริการอยู่ด้วย แน่นอนว่าทั้งคาสิโนสด กีฬา การ์ด ยิงปลา อีสปอร์ต ล็อตเตอรี่ ไก่ชน คุณจะสามารถเล่นได้บนเว็บไซต์แห่งนี้

MS.Slot - เว็บสล็อตที่โดดเด่นด้วยเกมที่หลากหลาย และการใช้งานบนมือถือแอนดรอยด์

น่าเสียดายที่เว็บนี้มีโปรต้อนรับสำหรับเกมสล็อตเท่านั้น ในส่วนเกมอื่นเหมือนจะยังไม่มีโปรใหม่ ๆ เข้ามา แต่คุณจะมีสิทธิ์โปรอื่นอย่าง ฝากครั้งแรกของวัน รับ 5% สูงสุด 6,000 บาท ซึ่งโปรนี้เล่นได้ทุกเกม และรับใหม่ได้ทุกวัน ถ้าคิดในแง่ความคุ้มค่าแล้ว โปรนี้จะคุ้มค่าสำหรับคาสิโนสดหรือบาคาร่ากว่ามาก

นอกจากนี้ MS.Slot ก็มีให้บริการในส่วนของแอปมือถืออีกด้วย โดยจะต้องติดตั้งบนมือถือแอนดรอยด์เท่านั้น ซึ่งจะเป็นไฟล์ apk และขออนุญาตในการติดตั้งลงบนอุปกรณ์ ทำให้เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกและง่าย ขอเพียงแค่มีการเชื่อมต่อเน็ตเท่านั้น

ข้อดี

  • มีแอปแอนดรอยด์ให้ติดตั้งลงมือถือได้
  • รีเซ็ตโปรฝากครั้งแรกของวันในทุก ๆ วัน
  • ฝากเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป
  • มีระบบพันธมิตรหรือแนะนำเพื่อน

ข้อเสีย

  • ยังไม่มีไลฟ์แชทบนหน้าเว็บที่ติดต่อได้

Roll88 – คาสิโนออนไลน์ที่ไม่ต้องออกเดินทางออกจากบ้านและเล่นง่าย ๆ ได้บนมือถือ

ROLL88 อีกหนึ่งเว็บบาคาร่าออนไลน์ที่น่าสนใจ โดยหน้าเว็บของพวกเขาดีไซน์ได้แปลกตาและเรียบง่ายมาก หมวดหมู่ของเกมจะอยู่ทางด้านซ้ายสุด เมนูไม่เยอะแต่จัดเป็นอย่างระบบ และหลังจากที่ทดลองใช้แล้วก็พบว่ามันสะดวกกว่ามาก และยังสามารถโหลดแอปติดตั้งบนมือถือระบบแอนดรอยด์หรือเดส์ท็อปได้อีกด้วย

Roll88 - เว็บพนันที่มีอินเตอร์เฟซใช้งานง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังมองหาเกมพนัน

ในหลายรีวิวบอกว่า ROLL88 จะมุ่งเน้นไปที่เกมสล็อต แต่ก็ไม่ถึงขั้นละเลยเกมอื่น ในส่วนนี้อาจจะหมายถึงการมอบโปรที่ให้เกมสล็อตมากกว่าเกมอื่น ๆ เป็นได้ เพราะเกมประเภทอื่นอย่างกีฬาและคาสิโนก็ยังมีค่ายเกมหลากหลายให้เลือกแบบจัดเต็ม เป็นเว็บที่ไม่ว่าจะอยากเล่นเกมอะไรก็สามารถหาได้ในนี้

โบนัสต้อนรับของ ROLL88 จะมีทั้งหมด 2 ประเภทเกมที่รองรับคือกีฬากับสล็อต แต่สำหรับคาสิโนสดจะเป็นโปรจากค่ายเกมที่พวกเขามีมากกว่า ดังนั้นแล้วหากต้องการโปรสำหรับเล่นบาคาร่าจะต้องติดตามการอัปเดตจากหน้าเว็บ หรือช่องทางการติดต่ออย่างไลน์อย่างใกล้ชิด

ข้อดี

  • มีแอปสำหรับมือถือแอนดรอยด์และเดสก์ท็อป
  • มีโปรโมชั่นสำหรับเกมแต่ละค่ายแบบไม่แบ่งประเภทเกม
  • เกมหลากหลายประเภทอย่างครบวงจร
  • การชำระเงินไม่ยากและไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อเสีย

  • ยังไม่มีไลฟ์แชท ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์เท่านั้น

I828 – อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมพิเศษ และข้อเสนอโปรผ่าน SMS ที่ได้เครดิตฟรีมากมาย

I828 อีกหนึ่งเว็บบาคาร่าออนไลน์ที่มุ่งเน้นการให้บริการเกมคาสิโนที่ครบวงจร สิ่งที่เป็นจุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือความลื่นไหลของตัวเว็บ ทำให้เล่นเกมได้ต่อเนื่องและไม่ติดขัด ไม่แบบว่าหมุนรอบแจ็กพอตอยู่แล้วเว็บรีเฟรชหน้าเว็บตัวเองและทำให้โบนัสหลุดลอยไป เพราะนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดหากตัวเว็บไม่มีความเสถียรมากพอ

I828 - คาสิโนออนไลน์ที่มีโปรโมชั่นที่โดดเด่น พร้อมกับข้อเสนอสำหรับขาประจำที่คุ้มค่า

แต่ที่ I828 นี้ พวกเขามีเซิร์ฟเวอร์ที่แข็งแกร่ง และการดูแลจากเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางไลน์ และเทเลแกรม ซึ่งเทเลแกรมนี้จะมีในส่วนของคาสิโนเทเลแกรมด้วย ดังนั้นยิ่งเพิ่มความต่อเนื่องของการเดิมพันของคุณให้ยาวนานมากขึ้น เล่นเกมได้นาน และเพลิดเพลินจนถึงที่สุด

และหากคุณใช้งาน I828 มากพอ พวกเขาจะมี SMS เสนอโบนัสที่น่าสนใจให้กับสมาชิก ลุ้นสูงสุดถึง 58,888 บาท หรือถ้าฝากเงินก็มีสิทธิลุ้นรับอั่งเปาสูงสุด 38,888 บาทด้วยเช่นกัน ถึงแม้จะเป็นการสุ่มผู้โชคดี แต่หากยิ่งเล่นก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับเครดิตฟรีเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

ข้อดี

  • มีคาสิโนเทเลแกรม
  • บริการแอปพลิเคชั่นบนมือถือแอนดรอยด์
  • แนะนำเพื่อนได้คนละ 199 บาท
  • SMS ลุ้นโบนัสสำหรับสมาชิกขาประจำ

ข้อเสีย

  • ยังไม่มีไลฟ์แชทบนหน้าเว็บไซต์

Betgoat – เว็บคาสิโนที่จัดหมวดหมู่ได้น่าเล่น และการบริการที่ได้มาตรฐานสากล

Betgoat เป็นคาสิโนคริปโตที่ให้บริการเกมคาสิโนสดทุกประเภท รวมไปถึงบาคาร่าออนไลน์ด้วย ซึ่งเว็บของพวกเขามีอินเตอร์เฟซที่สบายตา และแบ่งหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน หาอะไรก็ง่าย ทั้งเกม โปรโมชั่น หรือแม้กระทั่งลีดเดอร์บอร์ดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์

Betgoat - เว็บพนันที่มีระบบการเดิมพันเป็นของตัวเอง และอัตราการต่อรองที่เป็นธรรมและได้มาตรฐาน

ด้วยความลื่นไหลของแพลตฟอร์มทำให้เล่นเกมได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุด อีกทั้งพวกเขายังเป็นเว็บที่ให้บริการเกมจากค่ายชั้นนำต่าง ๆ ดังนั้นแล้วจึงสามารถหาเกมได้หลากหลายอย่างมาก ทั้ง คาสิโนสด สล็อต สปอร์ตบุ๊ก ที่มีให้เล่นแทบทุกเกมที่ต้องการ และในส่วนของคาสิโนสดก็จะได้พบกับดีลเลอร์มืออาชีพและเค้าไพ่ที่ชัดเจน

เพราะเป็นคาสิโนคริปโต ทำให้ Betgoat ก็มีโทเค็นเป็นของตัวเอง เมื่อคุณฝากเงินบนเว็บนี้ตัวเครดิตจะถูกเป็นโทเค็น BGC ที่ใช้ได้ภายใตแพลตฟอร์ม และมีโบนัสคาสิโนฝากครั้งแรก 100% รับสูงสุด 1,500 USDT อีกด้วย

ข้อดี

  • เป็นคาสิโนคริปโต
  • มีโทเค็นเป็นของตัวเอง นำไปทำรายได้เพิ่มได้
  • เกมให้เลือกเล่นหลากหลายจากค่ายใหญ่
  • แชทสดติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อเสีย

  • ยังไม่มีแอปมือถือให้บริการ

Siam369 – เว็บน้องใหม่ที่มีทีมงานระดับมืออาชีพคอยดูแล และเกมให้เลือกเล่นเยอะ

Siam369 ถือว่าเป็นเว็บบาคาร่าออนไลน์น้องใหม่ที่มีความกระตือรือร้นและความเป็นมืออาชีพในการบริการที่สูง พวกเขาออกแบบเว็บที่ใช้งานง่ายและลื่นไหลได้ไม่ต่างจากเว็บดังระดับโลก ทำให้ได้รับความนิยมภายในเวลาไม่นาน อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ของเว็บที่ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งระบบพันธมิตร การชำระเงินด้วยคริปโต หรือแอปพลิเคชั่นบนมือถือแอนดรอยด์

Siam369 - เว็บคาสิโนที่มีให้บริการเกมออนไลน์แบบครบวงจร พร้อมกับเสริมประสบการณ์ใช้งานที่ดี

นอกเหนือจากเกมบาคาร่าแล้วพวกเขายังมีเกมประเภทอื่น ๆ ให้ได้ใช้บริการ เช่น คาสิโนสด สล็อต กีฬา การ์ดเกม ตกปลา อีสปอร์ต ล็อตเตอรี ชนไก่ โดยการเริ่มต้นสมัครเว็บนี้นั้นใช่แค่เพียงเบอร์โทรศัพท์เท่านั้น เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บพนันเหล่านี้

ในส่วนของโบนัสและโปรโมชั่นจะมีสองแบบด้วยกันหากคุณต้องการเครดิตฟรีสำหรับเล่นคาสิโนสด แบบแรกคือล็อกอิน 7 วันติดต่อกัน รับเครดิตฟรี 188 บาท แบบที่สองคือ สุ่มอั่งเปา 200,000 บาททุกวัน รางวัลสูงสุด 3,888 บาท ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเว็บที่แจกเยอะอีกหนึ่งเว็บเลยทีเดียว

ข้อดี

  • เป็นเว็บน้องใหม่ที่มีความเป็นมืออาชีพสูง
  • มีระบบพันธมิตรหารายได้พิเศษ
  • แอปมือถือสำหรับแอนดรอยด์
  • รองรับการชำระด้วยคริปโต

ข้อเสีย

  • ยังไม่มีไลฟ์แชทที่ติดต่อได้บนหน้าเว็บ

Siam191 – เว็บพนันออนไลน์ที่มีระบบการฝากถอนเงินที่รวดเร็วทำให้เล่นเกมแล้วไม่ค้าง

Siam191 ผู้ให้บริการบาคาร่าออนไลน์ที่ดีที่สุดอีกหนึ่งแห่ง พร้อมกับระบบการฝากถอนที่รวดเร็ว จากการใช้งานจริงนั้นเงินเข้าระบบหลังจากฝาก 3 วินาที ซึ่งรวดเร็วและทำให้การเล่นเกมไม่สะดุดลื่นไหล เล่นได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Siam191 - บริการเกมพนันออนไลน์ที่มีการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ฝากถอนที่รวดเร็วและแอปบนมือถือ

นอกจากเกมบาคาร่าแล้วยังมีเกมอื่น ๆ ที่เปิดให้เล่นด้วยเช่นกัน ได้แก่ กีฬา คาสิโนสด สล็อต การ์ด ยิงปลา หวย ซึ่งเกมเหล่านี้จะมาจากค่ายดัง ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นของปลอมหรือเว็บปลอม คุณจะได้รับบริการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

แน่นอนว่าที่นี่มีโปรสำหรับสมาชิกใหม่ด้วย หากคุณสมัครเว็บและจะฝากเงิน คุณจะได้รับสิทธิโบนัสฝากเงินครั้งแรกของวันรับเครดิตฟรีเพิ่มอีก 5% สูงสุด 5,000 บาท โดยเริ่มต้นฝากที่ 200 บาทขึ้นไป เหมาะกับคนที่งบเล่นเกมไม่เยอะ และต้องการคว้าโอกาสชนะเกมให้ได้มากที่สุด

ข้อดี

  • ระบบฝากถอนที่เร็วกว่าเว็บอื่น
  • เกมให้เลือกเล่นจากค่ายดังมากมาย
  • แอปมือถือบนแอนดรอยด์
  • รับชำระด้วยทรูมันนี่

ข้อเสีย

  • ยังไม่มีแอปสำหรับมือถือไอโฟน

วิธีเลือกเว็บเล่นบาคาร่าให้ปลอดภัยแบบง่าย ๆ ไม่กี่ข้อ

และถ้าคุณจะเลือกเว็บเล่นบาคาร่าออนไลน์สักเว็บหนึ่ง เราก็มีข้อแนะนำให้ง่าย ๆ ไม่กี่ข้อ โดยเคล็ดลับเหล่านี้เราก็ได้นำมาใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือกเว็บพนันด้านบนของเรานั่นเอง

เช็คใบอนุญาตที่พวกเว็บมี

อย่างเป็นที่รู้กันว่าเว็บพนันในไทยนั้นยังไม่มีตัวกฎหมายข้อไหนรองรับ ดังนั้นแล้วเว็บบาคาร่าออนไลน์ที่เปิดให้บริการด้วยภาษาไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บต่างประเทศกันทั้งสิ้น แต่วิธีแยกแยะเว็บเหล่านี้ว่าปลอดภัยหรือไม่นั้นจะต้องดูใบอนุญาตที่พวกเขามีอีกที บางเว็บอาจมีและบางเว็บอาจไม่มี แน่นอนว่าเว็บที่ไม่มีใบอนุญาตนั้นตัดทิ้งไปได้เลย

เช็คใบอนุญาตที่พวกเว็บมี 

ใบอนุญาตที่จะเจอบนเว็บพนันที่เป็นภาษาไทยส่วนใหญ่มักจะมาจากประเทศคูราเซาหรือประเทศฟิลิปปินส์เป็นหลักเพราะเป็นประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียด้วยกันและออกใบอนุญาตได้ง่ายกว่าประเทศอื่น แต่ก็มีบางเว็บที่ต้องการความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยจะมีใบอนุญาตที่มาจากมอลตา คาตาริกา หรือแม้แต่ประเทศอังกฤษก็มีเช่นกัน

เกมที่ให้บริการเป็นเว็บตรงไหม

จริง ๆ แล้วถ้าหากคุณเลือกเว็บที่ถือใบอนุญาตที่ตรวจสอบได้ การที่จะเช็คว่าเกมที่เปิดให้บริการภายในเว็บนั้นเป็นเว็บตรงหรือไม่นั้นก็จะไม่ยากเลย เพราะจะมีเว็บที่ถือใบอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถรับสัญญาณเกมจากค่ายได้โดยตรง เพราะค่ายเกมเหล่านี้ก็ขออนุญาตในการทำธุรกิจพัฒนาเกมคาสิโนด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องมีความโปร่งใสมากที่สุด

เกมที่ให้บริการเป็นเว็บตรงไหม

สิ่งที่รองลงมาว่าเป็นเว็บตรงไหมนั้นคือ มีเกมที่คุณอยากเล่นหรือเปล่า เช่น คุณมองหาเว็บบาคาร่าออนไลน์ก็ต้องดูว่าเว็บนั้นมีเกมบาคาร่าให้บริการหรือไม่ และหากลึกลงไปอีกก็คือมีประเภทบาคาร่าที่ถนัดหรือเปล่าด้วย เพราะบาคาร่ามีหลายประเภท ทั้งสปีดบาคาร่า อีซี่บาคาร่า หรือสายฟ้าบาคาร่า

โปรต้องคุ้มและใช้ได้จริง

เว็บบาคาร่าออนไลน์ส่วนใหญ่จะดึงดูดคนใหม่ ๆ และรักษาคนเก่า ๆ ไว้ด้วยโปรโมชั่นที่ต่อเนื่อง สิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบก็คือดูว่าโปรที่พวกเขามอบให้นั้นใช้งานได้จริงและคุ้มที่จะกดรับหรือไม่ โดยเช็คที่เงื่อนไของโปรนั้น ๆ อย่างละเอียดนั่นเอง

โปรโมชั่นส่วนใหญ่มักจะมีข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น การกำหนดเทิร์นโอเวอร์ ยอดฝากขั้นต่ำ ยอดถอนขั้นต่ำ ช่องทางการชำระเงิน หรือแม้กระทั่งเกมที่เล่นได้ คุณจะต้องตรวจดูความสมเหตุสมผลของโปรว่าเป็นไปได้หรือไม่ ไม่เช่นนั้นแล้วหากคุณฝากเงินไปแล้วทำตามเงื่อนไขไม่ได้ก็จะถอนเงินไม่ได้และเงินที่ลงทุนนั้นอาจสูญเปล่าได้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ง่ายและสะดวก

สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่จะขาดไปไม่ได้ถ้าคุณเล่นบาคาร่าออนไลน์ คือการสแตนบายจากเจ้าหน้าที่ของเว็บ เพราะเว็บไซต์เหล่านี้เป็นบริการด้วยตัวเองทั้งหมด ไม่เหมือนคาสิโนแบบดั้งเดิมที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตามจุด บางคนวีไอพีก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเดินตาม แต่แบบออนไลน์คุณจะต้องดำเนินการด้วยตัวเอง ดังนั้นเมื่อเจอปัญหาสิ่งแรกที่ต้องติดต่อคือเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์นั่นเอง

ควรมองหาหรือเลือกเว็บที่มีคนจากทางเว็บออนไลน์ 24 ชั่วโมงบนแพลตฟอร์มที่คุ้นเคยและใช้ง่าย เช่น ไลฟ์แชทของเว็บไซต์นั้น ๆ ไลน์ หรือเทเลแกม และที่สำคัญจะต้องเลือกแอดมินคนไทย เพราะจะได้สื่อสารกันอย่างเข้าใจและตรงไปตรงมา

หารีวิวจากคนเล่นจริง

ในเกมพนัน หรือแม้กระทั่งบาคาร่าออนไลน์ จะต้องมีคอมมูนิตี้สำหรับนักพนันโดยตรง และหลายครั้งจะมีนักรีวิวที่ใช้งานเว็บไซต์จริง ๆ มารีวิวเว็บไซต์ว่าดีหรือไม่ดี เว็บไหนแตกง่าย เวลาไหนเล่นเกมไหนดี เป็นต้น การมองหารีวิวเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้งานเว็บได้ดีขึ้น

เพราะหัวใจของเว็บพนันคือความน่าเชื่อถือและการเบิกเงินได้จริงเมื่อเล่นเกมชนะ อีกทั้งความตรงไปตรงมาแบบเล่นชนะบ้างแพ้บ้างสลับกันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความชัดเจนว่าพวกเขาเป็นเว็บตรงและไม่ได้ปรับแต่งตัวเกมเพื่อเอาเปรียบลูกค้าแต่อย่างใดนั่นเอง

สรุปเกี่ยวกับบาคาร่าออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์เป็นเกมที่เล่นง่ายขายคล่อง หลายคนเข้ามาเล่นเพราะเหมือนกับป๊อกเด้งที่เป็นไพ่ประจำท้องถิ่นของไทย การนับแต้มที่ไม่ต่างกันเลย แต่อาจมีบางกติกาที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น ไพ่ใบที่สาม การลงเดิมพันคู่ สูง/ต่ำ อัตราการจ่าย และค่าคอมมิชชั่น ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ไม่ยากเพราะจะมีกฎอยู่ตายตัว

เพราะเป็นเกมที่เล่นง่าย ทำให้มีเว็บไซต์ผุดขึ้นให้บริการมากมาย ทั้งเป็นเว็บตรง ผ่านเอเย่นต์ หรือแม้กระทั่งเว็บปลอม ดังนั้นบทความของเราจึงจะช่วยให้คุณสามารถเลือกเว็บแท้ได้อย่างราบรื่น พร้อมกับแนะนำเว็บที่จ่ายเงินจริง และเคล็ดลับในการเลือกใช้งานเว็บไซต์

แต่สุดท้ายแล้วยังไงการเล่นเกมพนันก็ยังคงมีความเสี่ยงสูง ควรเล่นอย่างมีสติและพอดี ไม่ทุ่มจนหมดหน้าตักหรือเบียดเบียนค่าใช้จ่ายในอนาคตของตัวเอง เล่นอย่างมีความรับผิดชอบ เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเพลิดเพลินไปกับบาคาร่าได้อย่างราบรื่น

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมบาคาร่าออนไลน์จึงเป็นเกมที่ได้รับความนิยม ?

เพราะเป็นเกมที่เล่นง่าย กติกาคล้ายป๊อกเด้งเพียงแต่ผู้เดิมพันจะต้องทำนายฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่าที่จะลงไปเล่นเอง โดยตัวเกมจะมีดีลเลอร์คอยดำเนินการให้ อีกทั้งยังสามารถเริ่มต้นได้ด้วยเบทต่ำ เหมาะสำหรับคนงบน้อยอีกด้วยน

บาคาร่าออนไลน์ถูกกฎหมายในไทยหรือไม่ ?

ตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายใดที่รองรับการเล่นบาคาร่า และบาคาร่ายังคงถูกจัดให้เป็นพื้นที่สีเทา แต่อย่างไรแล้วพรบ.การพนันของไทยค่อนข้างล้าหลังและเป็นฉบับเมื่อปี 2478 ทำให้บาคาร่าอาศัยจากการตีความของกฎหมายอยู่

มือใหม่ควรเล่นแบบไหน ยังไง ?

แนะนำให้เล่นเป็นสปีดบาคาร่าออนไลน์ เพราะง่ายและเร็ว และหากเป็นมือใหม่ควรหลีกเลี่ยงเดิมพันเสมอเพราะมันเป็นผลลัพธ์ที่นาน ๆ ออกที แม้จะจ่ายสูงแต่ก็ไม่ใช่ทุกตาที่จะออก Tie ไปตลอด

วิธีเลือกเว็บบาคาร่าให้ปลอดภัย ?

เลือกเว็บที่แสดงใบอนุญาตอย่างชัดเจน และมองหารีวิวเว็บจากผู้ใช้งานจริงหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ จากนั้นให้ทดลองเล่นด้วยงบต่ำ ๆ อย่าง 10 บาท หรือ 20 บาทเพื่อตรวจสอบดูว่าเป็นเว็บที่ถอนเงินได้จริงไหม

เบท 1 บาท มีโอกาสชนะไหม ?

แน่นอนว่ามีโอกาส แต่หากเดิมพันฝั่งเจ้ามือจะมีการหักค่าคอมมิชชั่น 5% ดังนั้นหากชนะในฝั่งเจ้ามืออาจะได้คืนมาแค่ 1.95 บาทเท่านั้น แนะนำให้ดูเค้าไพ่ของห้องก่อนแล้วค่อยทำการลงเดิมพันเพื่อเพิ่มเงินรางวัลที่สูงขึ้น

เจษฎา ตันติกุล

เจษฎา เป็นนักเขียนมืออาชีพเกี่ยวกับ iGaming ที่มีความหลงใหลในโลกของเกมออนไลน์มากว่าทศวรรษ ด้วยความรู้ทางนิเทศศาสตร์และการสื่อสารดิจิทัลทำให้เขาสามารถถ่ายทอดความซับซ้อนของอุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์ให้มีเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย น่าติดตาม อีกทั้งเจษฎายังให้ความสนใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้านการพนันและผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้เล่นชาวไทยเป็นพิเศษ