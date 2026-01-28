Top 10 trang web cá cược Ngoại hạng Anh uy tín và an toàn

Sơ lược về giải Ngoại hạng Anh Ngoại hạng Anh hay tên tiếng Anh là Premier League, là giải đấu bóng đá nam cao nhất nước Anh. Tham gia vào giải đấu này gồm có 20 câu lạc bộ bóng đá Anh mạnh nhất. Giải đấu được tổ chức định kỳ hàng năm thường diễn ra vào tháng 8 tới tháng 5 năm sau theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm với hệ thống thăng hạng và xuống hạng. Chính vì vậy các đội bóng tham gia đều thi đấu đấu hết mình để có được thành tích tốt nhất. Mỗi mùa giải sẽ có 38 vòng đấu được tổ chức liên tục mỗi tuần. Trận đấu nào của giải cũng đều được các nhà cái cập nhật trên bảng kèo để người chơi đặt cược.

Lý do nên cá cược Ngoại hạng Anh

Cùng thời điểm còn có rất nhiều giải bóng đá khác được tổ chức. Thế nhưng, Ngoại hạng Anh luôn là giải đấu thu hút được nhiều người chơi nhất. Các bet thủ cũng đánh giá đây là một trong những giải bóng đá không thể bỏ lỡ. Đó là bởi:

Số lượng kèo cược trong mỗi trận đấu tại Ngoại hạng Anh lớn, lên tới hàng trăm kèo, trong đó có nhiều kèo thơm

Danh sách các kèo cược Ngoại hạng Anh phổ biến nhất

Trung bình, mỗi trận đấu Ngoại hạng Anh tại nhà cái có thể có tới vài chục cho tới hàng trăm kèo cược, bao gồm cả kèo cược cho hiệp đấu và trận đấu. Trong đó, những kèo cược phổ biến nhất phải kể tới:

Kèo cược Cách chơi Kèo chấp (kèo châu Á / kèo Handicap) Nhà cái sẽ đưa ra tỷ lệ chấp cho hiệp 1/toàn trận để cân bằng thực lực 2 đội. Theo đó, đội cửa Trên sẽ chấp đội cửa Dưới tỷ lệ chấp trái cụ thể, ví dụ 0.25, 0.5, 0.75,… trái. Người chơi dựa vào tỷ lệ chấp để đặt cược dự đoán đội nào thắng. Kèo 1×2 (kèo châu Âu) Đây là kèo dự đoán kết quả hiệp 1/toàn trận sẽ như thế nào bằng cách đặt cược vào một trong 3 cửa: 1 – Cược đội chủ nhà thắng

2 – Cược đội khách thắng

X – Cược 2 đội hòa nhau Kèo Tài Xỉu (kèo Over Under) Nhà cái sẽ đưa ra dự đoán về tổng bàn thắng 2 đội ghi được trong hiệp 1/cả trận, ví dụ 3 bàn. Người chơi có 2 cửa cược để đặt, đó là: Tài: Cược 2 đội ghi được nhiều bàn thắng hơn dự đoán của nhà cái

Cược 2 đội ghi được nhiều bàn thắng hơn dự đoán của nhà cái Xỉu: Cược 2 đội ghi được ít bàn thắng hơn dự đoán của nhà cái Trường hợp 2 đội ghi được số bàn thắng đúng bằng dự đoán của nhà cái thì hòa kèo, nhà cái hoàn lại tiền cược cho tất cả người chơi. Kèo đội thắng Tương tự như kèo chấp, bạn cũng đặt cược dự đoán đội thắng hiệp 1/toàn trận, nhưng kèo này không có tỷ lệ chấp. Kèo Chẵn Lẻ Là kèo cược dự đoán tổng bàn thắng 2 đội ghi được trong hiệp 1/toàn trận là số Chẵn hay số Lẻ. Kèo cơ hội kép Tương tự như kèo 1×2, nhưng mỗi cửa cược của kèo cơ hội kép sẽ có 2 kết quả có thể xảy ra. Cụ thể, khi chơi kèo cơ hội kép người chơi phải dự đoán kết quả hiệp 1/cả trận như thế nào bằng cách đặt cược vào một trong các cửa: 12 – Cược đội chủ nhà hoặc đội khách thắng

1x – Cược đội chủ nhà thắng hoặc 2 đội hòa nhau

2x – Cược đội khách thắng hoặc 2 đội hòa nhau Kèo tỷ số chính xác Dự đoán hiệp 1/toàn trận kết thúc với tỷ số bao nhiêu bằng cách đặt cược vào một trong các tỷ số do nhà cái đưa ra. Kèo tổng bàn thắng chính xác Là kèo cược dự đoán tổng bàn thắng chính xác 2 đội sẽ ghi được trong hiệp 1/toàn trận đấu là bao nhiêu. Các kèo cược khác Ngoài ra, trong mỗi trận đấu Ngoại hạng Anh bạn còn có thể tìm thấy kèo thắng áp đảo, kèo tỷ số thắng cách biệt, kèo giữ sạch lưới, kèo đội lội ngược dòng, kèo phạt góc, kèo thẻ phạt, kèo thay người,…

Những tỷ lệ kèo (Odds) giải Ngoại hạng Anh thường gặp

bạn không chỉ có đa dạng lựa chọn về các loại kèo cược mà còn được tiếp cận với rất nhiều tỷ lệ kèo (Odds) khác nhau.

Tỷ lệ kèo Decimal (Odds Decimal): Hay còn gọi là tỷ lệ kèo châu Âu, tỷ lệ kèo thập phân, được thể hiện dưới dạng số thập phân. Tỷ lệ kèo này rất dễ hiểu và dễ tính. Tiền thắng cược của người chơi sẽ bằng tiền cược nhân với Odds và đã bao gồm tiền vốn. Nếu thua mất toàn bộ tiền cược

Các chương trình khuyến mãi tại nhà cái cho người chơi cá cược Ngoại hạng Anh

Khi tham gia cá cược Ngoại hạng Anh tại các nhà cái trực tuyến bạn có cơ hội nhận được rất nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Nổi bật có thể kể tới như:

Thưởng nạp tiền lần đầu Thưởng hoàn tiền không giới hạn Thưởng chào mừng mùa giải Ngoại hạng Anh mới Thưởng nạp mỗi ngày

Các chương trình khuyến mãi tại nhà cái thường có ưu đãi tốt nhưng điều kiện nhận thưởng lại khá đơn giản, không khó để người chơi đáp ứng được.

Hướng dẫn cách tham gia vào nhà cái cá cược Premier League Khi muốn tham gia vào các nhà cái uy tín để cá cược Premier League bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn dưới đây: Bước 1: Chọn nhà cái bóng đá uy tín và đăng ký tài khoản Tham khảo danh sách các nhà cái uy tín do Gameshub.com đề xuất và chọn nhà cái phù hợp yêu cầu của bạn

Những điều nên tránh khi cá cược Premier League

Có rất nhiều bet thủ cháy acc khi tham gia cá cược Ngoại hạng Anh. Nguyên nhân chủ yếu là do họ đang mắc phải những sai lầm sau:

Lao vào những kèo cược có tỷ lệ cược cao: Những kèo cược như tổng bàn thắng chính xác, tỷ số chính xác, kèo thắng áp đảo, kèo đội lội ngược dòng,… có tỷ lệ cược (Odds) rất cao, mang lại khoản tiền thưởng lớn nếu thắng cược. Cũng vì vậy nên nhiều bet thủ thích cá cược các kèo này. Tuy nhiên, xác suất thắng cược các kèo này lại thấp do kèo có nhiều cửa cược và khó dự đoán đúng kết quả

Kết luận

Như vậy là Gameshub.com đã hướng dẫn chi tiết cho bạn cách cá cược Ngoại hạng Anh như thế nào và danh sách những kèo cược phổ biến nhất. Nếu bạn thực sự yêu thích và nắm rõ thông tin về giải đấu này hãy tham gia vào các nhà cái uy tín để trổ tài dự đoán kết quả. Chỉ cần dự đoán chính xác bạn sẽ nhận được tiền thưởng từ nhà cái. Ngoài ra còn có thể tận hưởng những khuyến mãi hấp dẫn do nhà cái tổ chức.

FAQ

Nhà cái nào có tỷ lệ cược kèo Ngoại hạng Anh cao nhất? Chỉ cần tham gia cá cược Ngoại hạng Anh tại các nhà cái uy tín do Gameshub.com đề xuất bạn đều được hưởng tỷ lệ cược tốt. Các nhà cái này luôn đưa ra tỷ lệ cược cao nhất thị trường.

Dùng tiền điện tử cá cược Ngoại hạng Anh được không? Đã có nhiều nhà cái cho phép người chơi sử dụng tiền điện tử để cá cược Ngoại hạng Anh. Ví dụ như các nhà cái nằm trong danh sách đề xuất của Gameshub.com. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn còn một số nhà cái chưa chấp nhận loại tiền này.

Có nên cược xiên kèo Ngoại hạng Anh không? Có. Hầu hết các nhà cái đều cho phép người chơi đặt cược xiên Ngoại hạng Anh. Tỷ lệ cược xiên rất cao. Tuy nhiên, cược xiên cũng có tính rủi ro lớn nên bạn cần cân nhắc trước khi quyết định đặt cược.