Mini Poker là một trong những game bài được yêu thích nhất tại các nhà cái trực tuyến. Game bài này ghi điểm với các bet thủ nhờ cách chơi không quá phức tạp mà diễn biến lại nhanh và mức thưởng tối đa lớn. Tuy Mini Poker không khó chơi nhưng nếu muốn thắng trò chơi này bạn không chỉ cần tới vận may mà còn phải có bí quyết. Dưới đây Gameshub.com đã tổng hợp những bí kíp chơi Mini Poker ăn tiền thật hiệu quả nhất được chính các cao thủ đúc rút sau quá trình trải nghiệm!

Trước tiên, hãy khám phá top 12+ sòng casino chơi Mini Poker uy tín nhất đang hoạt động tại Việt Nam

Mini Poker – Game bài tốc độ và lôi cuốn Tại hầu hết các casino online bạn đều có thể tìm thấy Mini Poker – phiên bản rút gọn của game bài Poker truyền thống. Vì là phiên bản rút gọn nên Mini Poker có cách chơi đơn giản và diễn biến nhanh hơn nhiều, phù hợp cho cả các tân thủ. Mini Poker – Kịch tính, lôi cuốn và cơ hội trúng Jackpot cực lớn Khi chơi Mini Poker, người chơi sẽ được chia 5 lá bài. Nhiệm vụ của người chơi đó là quyết định giữ lại hay đổi lá bài nào bằng lá bài mới khác nhằm mục đích tạo ra tay bài Poker 5 lá mạnh nhất. Người chơi có thể giữ lại hết hoặc đổi hết cả 5 lá bài được chia ban đầu để rút bài mới. Đặc biệt, trong game bài Mini Poker còn có Jackpot – quỹ thưởng với mức thưởng cực kỳ lớn. Số tiền có trong quỹ thưởng được lấy từ một phần tiền cược của người chơi đặt khi tham gia vào các ván bài Mini Poker. Ngoài ra, nhà cái cũng có thể trích một phần doanh thu để thêm vào quỹ thưởng này. Jackpot càng lâu nổ, số người chơi tham gia đặt cược Mini Poker càng lớn thì quỹ thưởng sẽ càng cao. Tiền trong quỹ thưởng sẽ tăng lên không ngừng cho tới khi có người trúng Jackpot. Vì vậy, nếu trúng Jackpot người chơi có thể “đổi đời” chỉ sau một ván bài. Đây cũng là một trong những lý do giúp Mini Poker thu hút được nhiều người chơi trải nghiệm.

Bí kíp chơi Mini Poker ăn tiền thật từ cao thủ có thể giúp bạn thắng ngay

Khi chơi các biến thể Poker, bao gồm cả Mini Poker, thắng hay thua yếu tố may rủi chỉ chiếm phần nhỏ. Kết quả của ván bài chủ yếu vẫn đến từ chính những quyết định mà người chơi đưa ra. Vậy làm sao để đưa ra quyết định đúng đắn khi chơi Mini Poker? Bạn có thể tham khảo những bí kíp chơi sau:

Chơi Mini Poker ở nhà cái uy tín

Trước hết, muốn có cơ hội thắng Mini Poker thì bạn cần phải tham gia cá cược ở nhà cái uy tín. Chỉ khi cá cược ở những nhà cái này kết quả trò chơi mới đảm bảo công bằng, minh bạch, tránh được nguy cơ gian lận, thao túng kết quả hay khóa tài khoản, không cho rút tiền. Tại Việt Nam số lượng nhà cái đang hoạt động lên tới hàng trăm. Thế nhưng, những nhà cái thực sự chuyên nghiệp, đáng tin cậy lại không nhiều. Vì vậy, bạn cần cẩn thận, dựa trên những tiêu chí sau để xác định đâu là nhà cái chơi Mini Poker uy tín:

Nhà cái có giấy phép kinh doanh do tổ chức thuộc chính phủ cấp (Curacao eGaming, Isle of Man, CEZA, Malta Gaming,…) và nhận được giải thưởng trong lĩnh vực cá cược

Hợp tác với các nhà phát hành game lớn để cung cấp Mini Poker và các game cá cược chất lượng, ứng dụng công nghệ RNG cho kết quả hoàn toàn ngẫu nhiên

Thiết kế giao diện website của nhà cái khoa học, trực quan, ưu tiên nhà cái có App mobile cho Android và iOS giúp người chơi cá cược dễ dàng

Tỷ lệ thưởng cho Mini Poker và các trò chơi khác công khai rõ ràng, cụ thể

Hỗ trợ người chơi Việt nạp và rút tiền với các hình thức quen thuộc, thủ tục đơn giản, thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng, tối đa 15 phút

Hệ thống bảo mật đạt tiêu chuẩn SSL và có chứng nhận bảo mật quốc tế

Đa kênh liên hệ (Livechat, Hotline, Email, Telegram,…), phản hồi nhanh chóng, giải đáp thắc mắc tận tình 24/7

Nên chơi Mini Poker ở nhà cái có giấy phép Isle of Man nhằm đảo bảo tính công bằng

Để tránh chọn sai nhà cái và chơi nhầm các địa chỉ kém chất lượng, bạn chỉ nên đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia cá cược tại những sòng bạc uy tín được gameshub.com đề xuất ở đầu bài. Đồng thời, chỉ sử dụng các đường link chính thức do chúng tôi cung cấp để tránh bị dẫn sang website giả mạo, lừa đảo hoặc gặp rủi ro mất tiền không đáng có.

Hiểu rõ luật chơi và các tay bài Mini Poker

Muốn chơi thắng Mini Poker thì bạn cần phải nắm chắc luật chơi của game bài này như thế nào và trong game bài có những tay bài gì. Có như vậy khi chơi mới không bị luống cuống, dẫn tới đưa ra quyết định thiếu chính xác. Đồng thời, khi đã hiểu rõ luật chơi và các tay bài Mini Poker bạn sẽ chủ động hơn trong việc xây dựng chiến lược cược. Cụ thể, trong Mini Poker sẽ có các tay bài sau:

Tay bài Giải thích Ví dụ Jacks or Better Một bộ đôi J, Q, K hoặc A A♥-A♦ Two Pair (Hai đôi) 2 đôi, mỗi đôi là 2 lá bài có cùng giá trị 8♣-8♠, J♥-J♦ Three of a Kind (Sám) 3 lá bài cùng giá trị Q♣-Q♥-Q♦ Straight (Sảnh) 5 lá bài có giá trị liền kề nhau nhưng không thuộc cùng một chất 8♣-9♦-10♥-J♣-Q♦ Flush (Thùng) 5 lá bài có cùng chất nhưng không có giá trị liên tiếp 3♣-5♣-6♣-9♣-Q♣ Full House (Cù lũ) Một bộ đôi và một bộ ba 8♣-8♠, Q♣-Q♥-Q♦ Four of a Kind (Tứ quý) 4 lá bài cùng giá trị Q♣-Q♠-Q♥-Q♦ Straight Flush (Thùng phá sảnh) 5 lá bài có giá trị liên tiếp và cùng chất 7♥-8♥-9♥-10♥-J♥ Royal Flush (Thùng phá sảnh lớn) 5 lá bài từ 10 đến A, cùng chất 10♠-J♠-Q♠-K♠-A♠

Nhưng cần lưu ý, trong Mini Poker, các đôi nhỏ (từ đôi 2 đến đôi 10) không được trả thưởng tại hầu hết các bàn chơi Mini Poker.

Quan tâm tới bảng trả thưởng (paytable) Mini Poker khi chọn bàn chơi

Phần lớn người chơi thường tập trung vào việc chọn bàn chơi Mini Poker có bảng trả thưởng cao để khi thắng có thể nhận được khoản tiền thưởng lớn. Tuy nhiên, bảng trả thưởng Mini Poker không chỉ thể hiện mức thưởng mà người chơi nhận được khi thắng cược mà còn nói lên cả tỷ lệ hoàn trả (RTP) của game, lợi nhuận trong dài hạn và đặc biệt là House Edge (lợi thế nhà cái).

Ví dụ, các bàn chơi 9/6 Jacks or Better đưa ra tỷ lệ trả thưởng Full House là 9x, Flus là 6x thường có RTP vào khoảng 99,5%. Còn bàn chơi trả thưởng thấp hơn RTP thường dao động từ 95 – 97%. Vì vậy, khi chơi Mini Poker bạn nên ưu tiên chọn bàn chơi có bảng trả thưởng cao, nhất là trả thưởng cao cho tay bài Full House và Flush.

Xác định đúng thời điểm nên giữ bài

Sau khi được chia bài, không phải lúc nào cũng đều cần đổi bài. Thay vào đó, bạn nên giữ bài trong những trường hợp sau:

Tay bài có đôi J, Q, K hoặc A => Giữ nguyên bài

2 đôi, Sám, Cù lũ, Tứ quý => Giữ nguyên bài

4 lá bài có giá trị liên tiếp => Giữ chờ Straight

4 lá bài cùng chất => Giữ chờ Flush

3 lá bài 10-J-Q, J-Q-K hoặc Q-K-A cùng chất => Chờ Royal Flush

Mạnh dạn đổi bài để tăng cơ hội thắng

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp bạn cần phải mạnh dạn đổi bài để có cơ hội sở hữu tay bài Poker mạnh, giúp tăng cơ hội thắng. Cụ thể, khi sở hữu bài như dưới đây hãy chọn đổi bài ngay:

Tay bài có đôi nhỏ, tức đôi 2 đến đôi 10

3 lá bài không có liên kết với nhau

Bài có lá bài lẻ cao, không liên quan tới các lá bài còn lại

Chọn thời điểm chơi Mini Poker hợp lý

Tuy Mini Poker là một trò chơi tích hợp công nghệ RNG, cho kết quả ngẫu nhiên. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ các cao thủ tại gameshub.com, nếu chơi đúng “thời điểm vàng” thì cơ hội thắng game này và giật Jackpot sẽ cao hơn. Những thời điểm chơi Mini Poker lý tưởng nhất là:

Khi về đêm khuya hoặc sáng sớm, ít người chơi nên game chơi ổn định hơn

Đã lâu Jackpot không về thì khả năng cao sắp tới sẽ về nên hãy chơi ngay để thử vận may

Sau khi Jackpot vừa nổ, game sẽ reset lại nên dễ chơi và ít người chơi săn Jackpot hơn

Theo dõi lịch sử quay

Tại các nhà cái thường sẽ có tính năng thống kê lịch sử trúng thưởng Mini Poker. Bạn nên theo dõi thống kê này và nếu thấy nhà cái vừa trả thưởng lớn cho người chơi thì nên giảm tiền cược, chỉ cược số tiền nhỏ hoặc có thể tạm nghỉ ngơi để phù hợp với nhịp trả thưởng.

Quản lý vốn cược khoa học khi chơi Mini Poker

Để có thể chơi Mini Poker lâu dài và đạt được lợi nhuận mong muốn thì bạn cần phải biết cách quản lý vốn cược. Đây cũng là bí quyết chơi Mini Poker thành công của các cao thủ. Khi chơi Mini Poker rất khó để đảm bảo ván bài nào bạn cũng thắng. Do đó, bạn cần phải chia nhỏ vốn cược để có thể đặt cược lâu dài, nhiều ván bài Mini Poker, giúp tăng xác suất và tần suất thắng bài.

Tốt nhất nên chia vốn thành những phần bằng nhau, mỗi phần từ 3 – 5% vốn để đặt cược. Đồng thời phải có giới hạn dừng cược mỗi ngày để kiểm soát bản thân, tránh bị sa đà hay bị yếu tố cảm xúc chi phối khiến bạn bị cuốn vào các ván bài dẫn tới cháy vốn. Khi đạt lợi nhuận từ 20 – 30% vốn thì nên chốt lời, rút tiền thưởng về. Tuyệt đối không được chơi tất tay (all-in) vào bất kỳ ván bài nào.

Kết luận

Như vậy là chúng tôi đã tổng hợp những bí kíp chơi Mini Poker ăn tiền thật hiệu quả nhất hiện nay. Bạn có thể tham khảo các bí kíp này để tăng cơ hội thắng và giật Jackpot khi chơi Mini Poker. Đây là một game bài vừa mang tính giải trí cao nhưng cũng cần tới cả trí tuệ. Vì vậy, bạn càng tích lũy được nhiều bí kíp và kinh nghiệm chơi Mini Poker thì cơ hội thắng sẽ càng lớn.

FAQ

Nắm được bí kíp chơi Mini Poker ăn tiền thật có chắc thắng không? Trên thực tế, việc nắm được các bí kíp chơi Poker ăn tiền thật chỉ có thể giúp bạn tăng cơ hội thắng cược. Không có bất kỳ bí kíp chơi nào có thể đảm bảo chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Có nên chơi Mini Poker ở chế độ Demo trước khi chơi tiền thật không? Rất nên. Chơi Demo giúp bạn làm quen luật chơi, bảng trả thưởng và cách giữ/đổi bài mà không mất tiền. Đây là bước quan trọng dành cho tân thủ trước khi chuyển sang chơi Mini Poker ăn tiền thật để tránh sai lầm không đáng có.

Có nên áp dụng các chiến thuật cược Martingale, D’Alembert,… khi chơi Mini Poker không? Martingale, D’Alembert,… đều là các chiến thuật cược khoa học nhưng cũng có những nhược điểm nhất định. Bạn có thể áp dụng các chiến thuật này khi chơi Mini Poker nhưng cần phải tìm hiểu kỹ để chọn chiến thuật phù hợp với mình và không nên lạm dụng.

Chơi Mini Poker vào giờ vàng có thể giật Jackpot không? Jackpot trong Mini Poker xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên, không thể dự đoán trước. Việc chơi Mini Poker vào giờ vàng chỉ có thể tăng cơ hội giật Jackpot mà thôi.