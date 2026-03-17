Рейтинг Легальних Онлайн Казино України 2026: ТОП-10 Перевірених Платформ

Порівняння Легальних Онлайн Казино України 2026
|Казино
|Рейтинг
|Чим виділяється
|Вітальна пропозиція
|Slotcity
|9.5/10
|Ліцензія КРАІЛ + 6,000+ ігор з демо-режимом
|До 150% + 75 фріспінів
|FavBet
|9.3/10
|Власна студія live-ігор з україномовними дилерами та ліцензія CRGL
|300 бескоштовних обертань
|Super Gra
|9.2/10
|Найбільша колекція 9,960+ ігор серед легальних платформ за ліцензією КРАІЛ №434
|До 150,000 грн за 5 депозитів
|Betking
|9.0/10
|Швидкі виплати до 12 годин з підтвердженням КРАІЛ
|150 000 грн + 750 фріспінів
|Casino.UA
|9.4/10
|Ліцензія КРАІЛ + ексклюзивні live-ігри українською та виведення за годину
|До 700,000 грн + 600 фріспінів
|GGbet
|8.9/10
|Подвійна ліцензія КРАІЛ (№128 та №129) з інтеграцією казино та спортбуку
|150% до 12,000 грн + 50 фріспінів
|Beton
|9.1/10
|Найнижчі вимоги до відіграшу 20x серед легальних казино з верифікацією через Дію
|100% до 50,000 грн + 100 фріспінів
|Parik24
|8.5/10
|Мінімальний депозит 50 грн з підтримкою криптовалют
|100% до 10 000 UAH на перший депозит
|Topmatch
|7.0/10
|Обмежені дані про ліцензування
|50 000 грн + 200 фрібетів + 100 фріспінів
|777.ua
|8.8/10
|Ліцензія КРАІЛ №245 з верифікацією через Дію та виводом за добу
|До 700,000 грн + 777 фріспінів
Легальні Онлайн Казино України: Короткий Огляд
- Slotcity – Ліцензія КРАІЛ з бібліотекою 6,000+ ігор та демо-режимом для безризикового тестування слотів
- FavBet – Єдине казино з власною студією live-ігор та україномовними дилерами за ліцензією CRGL №137
- Super Gra – Найбільший легальний каталог 9,960+ ігор під ліцензією КРАІЛ №434 з виведенням від години
- Betking – Швидкі виплати до 12 годин з підтвердженою ліцензією КРАІЛ та інтегрованим спортбуком
- Casino.UA – Виведення за годину та найбільший вітальний пакет 700,000 грн серед легальних платформ
- GGbet – Подвійна ліцензія КРАІЛ (№128 та №129) з інтеграцією казино, спортбуку та кіберспорту
- Beton – Найнижчі вимоги 20x серед легальних казино з верифікацією через Дію та виводом за 48 годин
- Parik24 – Мінімальний депозит 50 грн з підтримкою криптовалют USDT, BTC та ETH
- Topmatch – Платформа з обмеженими даними про ліцензування та регулювання в Україні
- 777.ua – Ліцензія КРАІЛ №245 з верифікацією через Дію та виводом протягом доби
Огляди ТОП-10 Легальних Онлайн Казино України 2026
Ліцензія КРАІЛ і понад 6,000 ігор для українських гравців
Slotcity
Slotcity працює за повною українською ліцензією КРАІЛ, що робить його одним з найнадійніших варіантів для легального гемблінгу в Україні. Бібліотека налічує понад 6,000 ігор від провайдерів Pragmatic Play, BGaming, Platipus, Amatic, Novomatic, Spribe, Relax Gaming та Wazdan. Доступний демо-режим дозволяє протестувати слоти без ризику.
Вітальна пропозиція залежить від розміру депозиту: 100% бонус + 25 безкоштовних обертань при депозиті 100-299 грн, 125% + 50 фріспінів при 300-499 грн, або 150% + 75 фріспінів при депозиті від 500 грн. Мінімальний депозит становить 100 грн, платежі проходять через Visa, Mastercard, ApplePay, Privat 24, monobank та Google Pay.
Виведення коштів обробляються протягом доби. Підтримка працює в чаті 24/7, є мобільний додаток з окремими бонусами. Казино адаптоване для українського ринку з повною підтримкою гривні.
Pros
- Офіційна ліцензія КРАІЛ для легальної роботи в Україні
- Понад 6,000 ігор від топових провайдерів
- Мобільний додаток з окремими бонусами
- Швидке виведення протягом 24 годин
Cons
- Вимоги до відіграшу не вказані публічно
- Обмежений вибір методів виведення порівняно з депозитами
Українська студія з живими дилерами та ліцензія КРАІЛ
FavBet
FavBet має ліцензію КРАІЛ №137 від 05.04.2021, що дозволяє легально працювати на українському ринку. Унікальна перевага – власна студія живих ігор з україномовними дилерами, розроблена спільно зі Spinner. Це єдине місце, де ви знайдете повністю локалізований досвід live casino.
Каталог містить понад 1,000 ігор від Microgaming та Novomatic. Інтегрований спортбук дозволяє робити ставки на спорт та грати в казино в одному акаунті. Е-гаманці обробляють виведення протягом 24 годин, картки – за 3-5 днів.
Доступний цілодобовий чат підтримки та мобільний додаток. Казино підтримує платежі в гривнях, хоча конкретні деталі депозиту потрібно уточнювати на сайті. Інформація про вітальний бонус відсутня – див. актуальні пропозиції безпосередньо на платформі.
Pros
- Україномовна студія live-ігор з реальними дилерами
- Подвійна ліцензія: Curacao та українська КРАІЛ
- Інтегрований спортбук та казино
- Мобільний додаток для iOS та Android
Cons
- Деталі бонусів не розкриті публічно
- Виведення на картки займає до 5 днів
- Обмежена інформація про методи депозиту
Майже 10,000 слотів з ліцензією КРАІЛ №434
Super Gra
Вітальна програма Super Gra розтягнута на п’ять депозитів з бонусами 130%, 110%, 120%, 100% та ще 100%, загалом до 150,000 грн. Вимоги до відіграшу становлять 45x, що вище середнього, але загальна сума бонусу компенсує цей недолік для активних гравців.
Super Gra працює за ліцензією КРАІЛ №434 від 22.12.2022 і пропонує 9,960+ ігор від Pragmatic Play, Playson, Endorphina, BGaming, Amatic, Nolimit City, Evolution, NetEnt, Evoplay та Habanero. Мінімальний депозит – 100 грн через Visa, MasterCard, Apple Pay, Google Pay або термінали City24.
Виведення на картки займає від 1 години до 7 днів залежно від суми. Підтримується гривня, є чат 24/7 та мобільні додатки для Android і iOS. Це один з найбільших легальних каталогів ігор в Україні.
Pros
- Один з найбільших каталогів ігор серед легальних онлайн казино України
- Розгорнута бонусна програма на п'ять депозитів
- Ліцензія КРАІЛ для законної діяльності
- Виведення за годину для невеликих сум
Cons
- Високі вимоги до відіграшу (45x)
- Виведення великих сум може тривати до тижня
- Лише картки для виведення коштів
До 12 годин на вивід з ліцензією КРАІЛ
Betking
Час виведення до 12 годин робить Betking одним з найшвидших легальних казино в Україні. Платформа працює за ліцензією КРАІЛ, що гарантує захист ваших коштів відповідно до українського законодавства. Мінімальний депозит становить 100 грн.
Каталог включає ігри від NetEnt, Nolimit City, Pragmatic Play та Evolution Gaming. Інтегрований спортбук дозволяє ставити на спорт та грати в казино без перемикання між платформами. Деталі про кількість ігор та вітальну пропозицію потрібно уточнювати на сайті.
Доступні платежі через Visa, MasterCard, Privat24, Monobank, Google Pay, Apple Pay та термінали City24. Виведення обробляються на Visa, MasterCard або City24. Підтримка працює цілодобово в чаті, є додаток для iOS.
Pros
- Швидкі виплати до 12 годин за ліцензією КРАІЛ
- Широкий вибір методів депозиту включно з Privat24 і Monobank
- Інтегрований спортбук під одним акаунтом
- Додаток для iOS
Cons
- Кількість ігор не вказана
- Відсутня інформація про бонуси
- Немає Android-додатку
9,500+ ігор та виведення за годину за ліцензією КРАІЛ
Casino.ua
Casino.ua отримав ліцензію від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), що дозволяє йому легально організовувати та проводити азартні ігри в казино через інтернет в Україні. Платформа налічує 9,500+ ігор від 80+ провайдерів, включаючи NetEnt, Pragmatic Play, Play’n GO, Evolution Gaming, Yggdrasil, Red Tiger, Thunderkick та багато інших.
Ексклюзивний розділ Casino.ua Live пропонує ігри з реальними дилерами українською мовою – унікальна опція серед легальних онлайн казино. Вітальний пакет досягає 700,000 грн + 600 безкоштовних обертань з вимогами 35x або 40x залежно від обраного пакету. Щотижнева система винагород нараховує бонуси за нові депозити протягом усього тижня.
Мінімальний депозит – 100 грн через Visa, Mastercard, Google Pay або Apple Pay. Виведення в межах казино займає до години, банківські перекази – до 5 робочих днів. Підтримка працює цілодобово, доступний мобільний додаток. Окремий розділ швидких ігор та краш-ігор з раундами 2-20 секунд.
Pros
- Найбільший вітальний пакет серед легальних казино України
- Ексклюзивні live-ігри українською мовою
- Виведення за годину в межах платформи
- Щотижнева система винагород за депозити
Cons
- Банківські перекази займають до 5 днів
- Вимоги до відіграшу варіюються залежно від пакету
150% бонус до 12,000 грн за ліцензією КРАІЛ
GGbet
Вітальна пропозиція 150% до 12,000 грн + до 50 безкоштовних обертань робить GGbet привабливим для новачків серед легальних онлайн казино України. Платформа отримала ліцензії КРАІЛ (рішення №128 та №129 від 8 серпня 2023 року), що дозволяє законно працювати на українському ринку.
Каталог включає ігри від Endorphina, Novomatic, Betsoft, GameArt, Gamzix, Netgame, Wazdan, Spribe та AVIATRIX. Інтегровані ставки на спорт та кіберспорт розширюють можливості платформи. Мінімальний депозит – 100 грн через Visa, MasterCard, Apple Pay або Google Pay.
Виведення коштів обробляється до 10 днів на Visa або MasterCard. Підтримка працює цілодобово кількома мовами включно з українською. Доступний мобільний додаток. Конкретна кількість ігор та вимоги до відіграшу не вказані – див. сайт для деталей.
Pros
- Щедрий вітальний бонус 150% з ліцензією КРАІЛ
- Інтеграція казино, спортбуку та кіберспорту
- Україномовна підтримка 24/7
- Мобільний додаток для Android та iOS
Cons
- Виведення може тривати до 10 днів
- Вимоги до відіграшу не розкриті
- Кількість ігор не вказана
Верифікація через Дію та вивід за 48 годин
Beton
Beton пропонує 100% бонус до 50,000 грн + 100 екстра спінів з вимогами до відіграшу 20x – одними з найнижчих серед легальних онлайн казино України. Платформа отримала українську ліцензію 20.11.2023 строком на 5 років, що підтверджує її законність.
Унікальна перевага – швидка верифікація через застосунок Дія, що спрощує реєстрацію для українців. Каталог налічує понад 6,000 ігор від NetEnt, Nolimit City, Play’n GO, Pragmatic Play, Evolution Gaming, Evoplay, BGaming, Amatic, Playson та Wazdan. Мінімальний депозит – 100 грн через Visa, Mastercard, Google Pay або Apple Pay.
Виведення обробляється до 48 годин на ті самі картки. Підтримка працює цілодобово українською мовою в чаті. На відміну від багатьох конкурентів, Beton не має мобільного додатку – доступна лише мобільна версія сайту.
Pros
- Найнижчі вимоги до відіграшу (20x) серед ліцензованих казино
- Швидка верифікація через Дію
- Україномовна підтримка 24/7
- Виведення протягом 48 годин
Cons
- Немає мобільного додатку
- Обмежений вибір методів оплати
Низький мінімальний депозит 50 грн та криптовалюти
Parik24
Мінімальний депозит 50 грн робить Parik24 доступним для новачків, які хочуть спробувати легальні онлайн казино без великих вкладень. На відміну від більшості українських платформ, Parik24 приймає криптовалюти (USDT, BTC, ETH) поряд зі стандартними Visa/Mastercard, Google Pay, Piastrix, AdvCash та Monobank.
Каталог включає ігри від Pragmatic Play, Hacksaw, BGaming, BF Games, Fazi, Playson, Amatic та Evolution. Виведення обробляється протягом 24 годин на банківські карти або електронні гаманці. Підтримується гривня, працює чат 24/7, доступний мобільний додаток.
Платформа вказує ліцензію Curacao, але ця інформація не верифікована офіційними джерелами. Деталі про кількість ігор, вітальний бонус та вимоги до відіграшу відсутні – див. сайт для актуальних умов. Є розділ live-казино з реальними дилерами.
Pros
- Найнижчий мінімальний депозит (50 грн) для українського ринку
- Підтримка криптовалют (USDT, BTC, ETH)
- Швидкі виплати до 24 годин
- Широкий вибір методів оплати включно з Monobank
Cons
- Ліцензія Curacao не верифікована офіційно
- Відсутня інформація про кількість ігор та бонуси
- Не підтверджена наявність української ліцензії
Вивід за добу та верифікація через Дію
777.ua
777 UA працює за ліцензією КРАІЛ №245 від 31.08.2023, що підтверджує його легальний статус в Україні. Вітальний пакет досягає 700,000 грн + 777 безкоштовних обертань – один з найбільших бонусів серед ліцензованих платформ, хоча вимоги до відіграшу не вказані публічно.
Каталог налічує понад 2,000 ігор від провайдерів Fantasma, Amatic, Betsoft та Thunderkick. Мінімальний депозит – 100 грн через Visa, Mastercard, Google Pay або Apple Pay. Виведення обробляється протягом 24 годин на ті самі методи, окрім Apple Pay.
Верифікація через Дію прискорює процес підтвердження особи. Підтримка працює цілодобово в чаті, доступний мобільний додаток. Платформа повністю адаптована для українського ринку з підтримкою гривні та локалізованим інтерфейсом.
Pros
- Ліцензія КРАІЛ для легальної роботи в Україні
- Виведення коштів протягом доби
- Швидка верифікація через Дію
- Великий вітальний пакет до 700,000 грн
Cons
- Вимоги до відіграшу не вказані
- Apple Pay доступний лише для депозитів
Переваги гри в ліцензованих онлайн казино
Вибір платформ з офіційною ліцензією забезпечує не лише доступ до якісного продукту, а й захищає ваші права як гравця. Легальні онлайн казино України проходять ретельну перевірку державними органами, що забезпечує надійність та прозорість ігрового процесу.
Безпека та захист особистих даних
Ліцензовані онлайн казино впроваджують сучасні протоколи шифрування, такі як SSL, щоб інформація про транзакції та особисті дані залишались конфіденційними. Це унеможливлює несанкціонований доступ третіх осіб до вашого акаунту. Передбачена верифікація користувачів також знижує ризик шахрайства.
Чесність, виплати та юридичний захист
Гральні заклади з ліцензією КРАІЛ використовують сертифіковані генератори випадкових чисел (ГВЧ), що гарантує прозору й неспотворену гру. Оператори зобов’язані дотримуватися правил виплат та виконувати всі фінансові зобов’язання, а у разі спорної ситуації ви маєте право звернутися до українського регулятора для захисту свого виграшу.
Підтримка відповідальної гри та економіки країни
Ліцензовані оператори впроваджують інструменти для обмеження поповнень, самообмеження та блокування акаунтів, щоб попередити ігрову залежність. Окрім цього, ці платформи сплачують податки до бюджету України, таким чином підтримуючи економіку та суспільно важливі сфери.
Як вибрати надійне легальне казино: Покроковий гайд для новачка
Розпізнати дійсно безпечний ігровий майданчик в Україні важливо для збереження своїх коштів та позитивного досвіду. Нижче – перевірені кроки, які допоможуть не прогавити критичні моменти при виборі легального онлайн казино.
Перевірка ліцензії КРАІЛ
Достовірність ліцензії – головний маркер надійності. Легальні оператори, як Slotcity або FavBet, обов’язково вказують номер ліцензії та дату видачі на сайті. Ви можете самостійно звірити ці дані у відкритому реєстрі КРАІЛ, який доступний на офіційному сайті регулятора. Використання підроблених документів легко виявити, якщо перевірити зазначені реквізити безпосередньо у державній базі.
Аналіз бонусів та умов відіграшу
Вивчіть вітальні пропозиції та фріспіни, що надають сайти з вашого топ-списку – наприклад, 777.ua або Parik24. Звертайте увагу на розмір вейджеру. Якщо бонус 1000 грн має вейджер x35, для відіграшу треба зробити ставок на 35 000 грн. Прозорість умов і наявність бездепозитних бонусів свідчать про відкритість оператора.
Вибір ігор, провайдерів та зручності оплати
Обирайте заклади з багатим вибором слотів, live-ігор, рулетки та карткових розваг. На платформах Super Gra і GGbet працюють провайдери NetEnt, Microgaming, Evolution. Перевірте, чи підтримуються Visa/Mastercard для поповнення та чи вчасно виводяться кошти (як правило, до 24 годин без додаткових комісій). Відгуки нових гравців допоможуть скласти враження про службу підтримки та якість мобільної версії казино.
Часті Запитання про Легальні Онлайн Казино України
Як перевірити, чи казино має ліцензію КРАІЛ для легальної роботи в Україні?
Ви можете перевірити легальність казино на офіційному сайті КРАІЛ у розділі реєстру ліцензіатів. Кожна легальна платформа має номер ліцензії та дату видачі - наприклад, Super Gra працює за ліцензією №434 від 22.12.2022, а 777.ua за №245 від 31.08.2023. Всі казино з цього рейтингу мають підтверджені ліцензії, окрім Parik24 (заявлено Curacao) та Topmatch (дані недоступні).
Яке легальне онлайн казино пропонує найбільший каталог ігор в Україні?
Super Gra має найбільшу колекцію серед легальних платформ - 9,960+ ігор від Pragmatic Play, Playson, Endorphina, BGaming та інших провайдерів. Casino.UA пропонує 9,500+ ігор з ексклюзивним розділом live-ігор українською мовою. Slotcity налічує 6,000+ ігор з демо-режимом для безризикового тестування. Всі три казино працюють за ліцензіями КРАІЛ і підтримують гривневі рахунки.
Скільки часу займає виведення коштів з легальних казино України?
Найшвидші виплати в Casino.UA - до години в межах платформи. Betking обробляє виведення за 12 годин, Slotcity та FavBet - протягом доби. Beton та 777.ua виводять кошти за 24-48 годин. Super Gra обробляє невеликі суми за годину, але великі транзакції можуть тривати до 7 днів. GGbet встановлює термін до 10 днів. Всі ці платформи працюють за ліцензіями КРАІЛ і виводять на Visa або Mastercard.
Які легальні казино дозволяють верифікацію через Дію?
Beton та 777.ua інтегрували верифікацію через застосунок Дія для прискореного підтвердження особи. Ви просто завантажуєте документи з Дії замість ручного заповнення форм, що скорочує процес до кількох хвилин. Обидві платформи мають ліцензії КРАІЛ і обробляють виведення протягом 24-48 годин на Visa або Mastercard.
Чи можна грати в легальних онлайн казино з криптовалютами?
Parik24 приймає USDT, BTC та ETH поряд зі стандартними Visa/Mastercard і Monobank. Інші легальні платформи з цього рейтингу працюють виключно з гривнею через Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay та банківські додатки. Більшість казино з ліцензіями КРАІЛ не підтримують криптовалюти через вимоги українського регулятора до фіатних транзакцій.
Який мінімальний депозит у легальних казино України?
Parik24 встановлює найнижчий поріг 50 грн. Більшість інших легальних платформ - Slotcity, Super Gra, Betking, Casino.UA, GGbet, Beton та 777.ua - вимагають мінімум 100 грн. Ви можете почати грати з невеликих сум та протестувати платформу перед більшими депозитами. Всі суми приймаються в гривнях через Visa, Mastercard або мобільні гаманці.
Де знайти live-ігри українською мовою в легальних казино?
FavBet оперує власною студією live-ігор з реальними україномовними дилерами, розробленою спільно зі Spinner. Casino.UA пропонує ексклюзивний розділ Casino.UA Live з живими іграми українською. Обидві платформи мають ліцензії КРАІЛ (FavBet - CRGL №137, Casino.UA - ліцензія КРАІЛ) і дозволяють грати в рулетку, блекджек та баккару з дилерами, які спілкуються вашою мовою.
Які вимоги до відіграшу бонусів у легальних онлайн казино?
Beton встановлює найнижчі вимоги 20x серед легальних платформ з ліцензіями КРАІЛ. Casino.UA вимагає 35-40x залежно від обраного пакету. Super Gra застосовує 45x - вище середнього, але компенсує це сумою до 150,000 грн. Slotcity, GGbet та 777.ua не розкривають вимоги публічно - див. умови безпосередньо на сайтах перед активацією бонусу.