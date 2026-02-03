Le prochain jeu mobile Tomb Raider offrira-t-il l’expérience complète de Lara Croft ?

Le reboot de Tomb Raider sorti en 2013 arrive sur iOS et Android en février. Ce titre proposera-t-il une expérience complète digne des consoles, ou s’agira-t-il d’un portage allégé du jeu de 2013 ?



Avec Feral Interactive aux commandes du projet, le portage mobile de Tomb Raider est entre de bonnes mains. Mais les graphismes seront-ils à la hauteur des standards actuels, et le taux de rafraîchissement sera-t-il parfaitement optimisé pour le mobile ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le portage mobile à venir de Tomb Raider.

Une version console complète sur mobile ?

Le reboot mobile de Tomb Raider proposera la version AAA complète sortie sur consoles il y a 13 ans, avec les 12 packs de DLC inclus. Le jeu fonctionnera nativement sur les appareils iOS et Android, sans aucun compromis.



Tomb Raider sur mobile a été spécialement optimisé pour la prise en charge des manettes, avec des gamepads comme le Backbone Pro offrant une expérience proche de celle d’une console, même en déplacement. Il sera également possible d’y jouer via l’écran tactile ou avec un combo clavier/souris.



Grâce à une optimisation complète sur iOS et Android, on peut s’attendre à de solides performances et à une belle qualité visuelle. Du côté d’Apple, un processeur A12 Bionic ou supérieur est requis, et même l’iPhone 11 de 2019 est entièrement compatible.



Ce titre marquera la première fois qu’un Tomb Raider entièrement abouti sera jouable nativement sur des appareils mobiles. Pour les fans de la franchise, profiter du jeu complet — et non d’un portage réduit — sera une expérience particulièrement marquante.

Les précédents portages mobiles de Feral Interactive

Feral Interactive s’est fait une solide réputation dans le domaine du jeu mobile, en adaptant ces dernières années de nombreux titres console populaires sur iOS et Android. Si l’on se fie à leurs précédentes réalisations, le portage de Tomb Raider pourrait bien être une réussite.



Le studio britannique a collaboré avec des éditeurs tels que 2K Games, Square Enix Europe, Warner Bros. Interactive et Codemasters. Feral a livré d’excellents portages mobiles récemment, notamment Grid Autosport, Hitman: Blood Money Reprisal et Alien: Isolation, tous très bien accueillis.

Comparaison entre Tomb Raider mobile et les versions Switch de 2025

Tomb Raider: Definitive Edition est récemment sorti sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. La nouvelle console de Nintendo fait tourner le jeu à 60 images par seconde stables et avec une résolution plus élevée, tandis que la version Switch standard reste néanmoins très solide.



La version iOS et Android de Tomb Raider devrait davantage se rapprocher de la version Switch, qui tourne à 30 images par seconde et avec une résolution inférieure. L’objectif était de proposer les excellents jeux Tomb Raider sur tous les supports portables, le portage mobile venant compléter ce dispositif.



Le prix est identique sur toutes les plateformes portables : 19,99 $. Avec le jeu de base et tous les DLC inclus, ce tarif est tout à fait raisonnable. Tomb Raider mobile sortira sur iOS et Android le 12 février.