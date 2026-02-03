La série TV Life is Strange représentera-t-elle fidèlement la célèbre franchise vidéoludique ?

Après le succès commercial et critique de la franchise Life is Strange, une série télévisée est actuellement en préparation. Amazon MGM Studios développe cette adaptation en prises de vues réelles, avec Charlie Covell — fan déclaré de Life is Strange — au poste de showrunner.

Voir l’histoire originale, révolutionnaire et profondément émotionnelle de Life is Strange adaptée à la télévision sera fascinant, notamment en découvrant comment le lien intense entre Max et Chloe prendra vie à l’écran.

Ce que nous savons jusqu’à présent

Legendary Digital Studios et Square Enix ont annoncé leur collaboration sur une série Life is Strange dès 2016. Depuis, les droits du projet ont changé de mains à plusieurs reprises, avant qu’Amazon MGM Studios ne reprenne officiellement le flambeau en 2025.



Legendary et Square Enix restent impliqués, tandis que Story Kitchen et LuckyChap Entertainment ont également rejoint le projet. Charlie Covell, grand admirateur de la franchise, sera showrunner et producteur exécutif de la série.



Covell est un acteur et scénariste expérimenté, ayant joué dans des séries britanniques populaires telles que Midsomer Murders, The Inbetweeners et Misfits. Iel écrit activement pour la télévision depuis plus de dix ans, et est surtout connu·e pour avoir écrit les 16 épisodes de la comédie noire The End of the F*ing World.



La série Life is Strange progresse, mais le projet en est encore à un stade précoce de développement, avec une sortie envisagée aux alentours de 2027.



Une série centrée sur l’histoire originale



La série télévisée Life is Strange adaptera l’histoire du tout premier jeu, généralement considéré comme le plus fort de la franchise. Elle mettra l’accent sur les aspects émotionnels du récit et sur le lien exceptionnel entre les deux personnages principaux.



Le premier Life is Strange est largement reconnu comme le meilleur opus de la saga, salué pour son scénario, sa bande-son et son atmosphère générale. Le jeu a donné naissance à cinq autres titres, dont Life is Strange : Reunion, prévu pour 2026.



Ce nouvel épisode sera une suite directe de Life is Strange : Double Exposure et constituera le dernier chapitre de l’histoire de Max et Chloe. Le jeu sortira sur plusieurs plateformes le 26 mars 2026.